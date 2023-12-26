США ударили по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Пентагон сообщил об ударах США по объектам «Катаиб Хезболлах» в Ираке Фото: 4th Brigade Combat Team / 1st Lt. Chad Cooper

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM, отвечает за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии), нанесло удары по объектам террористической группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Об этом стало известно из публикации в соцсети самой группировки.

«CENTCOM нанесло удары по объектам террористической группировки „Катаиб Хезболлах“ в Ираке в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X. Удары были нанесены 25 декабря.

В результате ударов были уничтожены несколько объектов «Катаиб Хезболлах». Признаков, что пострадали гражданские лица, нет, говорится в заявлении.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. Ранее в Ираке боевики исламского сопротивления нанесли шесть ударов по четырем военным базам США. Целями выступили объекты, принадлежащие иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). В результате ударов США по Сирии были убиты как минимум 6 человек. URA.RU объяснило, почему начался конфликт .

Обновлено в 6:22 по мск: трое военнослужащих США получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.