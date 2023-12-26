Жителя Верхней Пышмы посадили на четыре года за кражу кабеля

26 декабря 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

За кражу кабеля уралец будет отбывать реальный срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителя Верхней Пышмы приговорили к четырем годам колонии за кражу двух километров кабеля. Из-за вора тысячи горожан и сотни предприятий сидели без света, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома». «В декабре этого года житель Верхней Пышмы получил четыре с половиной года за кражу кабеля „Ростелекома“. В медной столице Урала злоумышленник 1993 года рождения похитил имущество оператора, оставив без связи более 100 компаний и свыше 2 200 горожан», — объяснили в компании. Эти инциденты произошли в феврале и марте. Тогда мужчина перерезал и украл более двух километров кабеля. Ущерб составил свыше 670 000 рублей. В «Ростелекоме» добавили, что всего за минувший год в Свердловской области произошло более 270 краж кабеля. Было вырезано почти 30 километров кабеля на общую сумму свыше 14 миллионов. «Чаще всего злоумышленники в погоне за наживой остаются ни с чем, ведь украденные линии связи не несут в себе материальной ценности. Зато из-за этих действий местные жители, а иногда даже целые предприятия остаются без связи и привычных цифровых сервисов», — подчеркнули в пресс-службе.

Жителя Верхней Пышмы приговорили к четырем годам колонии за кражу двух километров кабеля. Из-за вора тысячи горожан и сотни предприятий сидели без света, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома». «В декабре этого года житель Верхней Пышмы получил четыре с половиной года за кражу кабеля „Ростелекома“. В медной столице Урала злоумышленник 1993 года рождения похитил имущество оператора, оставив без связи более 100 компаний и свыше 2 200 горожан», — объяснили в компании. Эти инциденты произошли в феврале и марте. Тогда мужчина перерезал и украл более двух километров кабеля. Ущерб составил свыше 670 000 рублей. В «Ростелекоме» добавили, что всего за минувший год в Свердловской области произошло более 270 краж кабеля. Было вырезано почти 30 километров кабеля на общую сумму свыше 14 миллионов. «Чаще всего злоумышленники в погоне за наживой остаются ни с чем, ведь украденные линии связи не несут в себе материальной ценности. Зато из-за этих действий местные жители, а иногда даже целые предприятия остаются без связи и привычных цифровых сервисов», — подчеркнули в пресс-службе.