Военный эксперт раскрыл, что приведет к краху ВСУ в 2024 году

Мураховский: истощение военных сил приблизит крах ВСУ к лету 2024 года

27 декабря 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Мураховский считает, что Россия будет готова полномасштабно наступать в 2024 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Летнее контрнаступление российской армии при условии качественной подготовки приведет к краху Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский. «В следующем году [2024] к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники. — рассказал Мураховский в интервью «Известиям». По мнению эксперта, летом следующего года Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки, передает телеканал 360. Взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны ВСУ.

Летнее контрнаступление российской армии при условии качественной подготовки приведет к краху Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский. «В следующем году [2024] к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники. — рассказал Мураховский в интервью «Известиям». По мнению эксперта, летом следующего года Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки, передает телеканал 360. Взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны ВСУ.