Военный эксперт раскрыл, что приведет к краху ВСУ в 2024 году

Летнее контрнаступление российской армии при условии качественной подготовки приведет к краху Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.
«В следующем году [2024] к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники. — рассказал Мураховский в интервью «Известиям». По мнению эксперта, летом следующего года Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки, передает телеканал 360. Взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны ВСУ.
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