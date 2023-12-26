26 декабря 2023

Военный эксперт раскрыл, что приведет к краху ВСУ в 2024 году

Мураховский: истощение военных сил приблизит крах ВСУ к лету 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Мураховский считает, что Россия будет готова полномасштабно наступать в 2024 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Летнее контрнаступление российской армии при условии качественной подготовки приведет к краху Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

«В следующем году [2024] к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники. — рассказал Мураховский в интервью «Известиям». По мнению эксперта, летом следующего года Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки, передает телеканал 360. Взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны ВСУ.

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Летнее контрнаступление российской армии при условии качественной подготовки приведет к краху Вооруженных сил Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Мураховский. «В следующем году [2024] к лету можно добиться решительного перелома. Для этого надо увеличить численность армии за счет контрактников. За счет работы ОПК нарастить количество танков, артиллерии, ПВО, самолетов и другой техники. — рассказал Мураховский в интервью «Известиям». По мнению эксперта, летом следующего года Вооруженные силы России смогут достигнуть необходимого уровня боеспособности и начнут полномасштабно наступать. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки, передает телеканал 360. Взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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