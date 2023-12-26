26 декабря 2023

В России подорожал домашний интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». Челябинск, интернет, ии, искусственный интеллект, электроника, компьютер, технологии, моддинг, кибернетика
Домашний интернет в России подорожает на 5-15% Фото:

Российские провайдеры поднимут цены на домашний интернет на 5-15%. Об этом рассказали некоторые операторы связи, а также это следует из их SMS-сообщений.

«Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет, на данный момент речь идет о 5—15%», — рассказывают «Известия», ссылаясь на слова и сообщения провайдеров. Многие операторы связи объясняют повышение тарифов с увеличением цен на оборудование.

В основном, компании собираются поднимать цены с 1 января 2024 года, но есть и те, кто уже увеличил стоимость тарифов. «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) подорожает на 15%, «Ростелеком» на 5-6%, а МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») не прокомментировали повышение цен, отмечают авторы материала.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию между Россией, Казахстаном и Ираном. По его словам, это поможет улучшить интернет в ЕАЭС, передает телеканал «360».

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Российские провайдеры поднимут цены на домашний интернет на 5-15%. Об этом рассказали некоторые операторы связи, а также это следует из их SMS-сообщений. «Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет, на данный момент речь идет о 5—15%», — рассказывают «Известия», ссылаясь на слова и сообщения провайдеров. Многие операторы связи объясняют повышение тарифов с увеличением цен на оборудование. В основном, компании собираются поднимать цены с 1 января 2024 года, но есть и те, кто уже увеличил стоимость тарифов. «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) подорожает на 15%, «Ростелеком» на 5-6%, а МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») не прокомментировали повышение цен, отмечают авторы материала. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию между Россией, Казахстаном и Ираном. По его словам, это поможет улучшить интернет в ЕАЭС, передает телеканал «360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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