В России подорожал домашний интернет

Российские провайдеры поднимут цены на домашний интернет на 5-15%. Об этом рассказали некоторые операторы связи, а также это следует из их SMS-сообщений.
«Российские провайдеры начали поднимать цены на домашний интернет, на данный момент речь идет о 5—15%», — рассказывают «Известия», ссылаясь на слова и сообщения провайдеров. Многие операторы связи объясняют повышение тарифов с увеличением цен на оборудование.
В основном, компании собираются поднимать цены с 1 января 2024 года, но есть и те, кто уже увеличил стоимость тарифов. «ЭР-Телеком Холдинг» (ДОМ.РУ) подорожает на 15%, «Ростелеком» на 5-6%, а МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») не прокомментировали повышение цен, отмечают авторы материала.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию между Россией, Казахстаном и Ираном. По его словам, это поможет улучшить интернет в ЕАЭС, передает телеканал «360».
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