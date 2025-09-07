Литовца объявили в международный розыск за вывод денег из РФ

Суд в Москве санкционировал заочный арест гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса
Суд в Москве санкционировал заочный арест гражданина Литвы Андреюса Трофимоваса Фото:

Московский суд заочно арестовал гражданина Литвы Андрейуса Трофимоваса в рамках расследования дела о незаконном выводе денежных средств за рубеж с применением поддельных документов. Как следует из материалов, оказавшихся в распоряжении ТАСС, мужчина объявлен в международный розыск.

По информации следствия, следователь при согласии руководителя ведомства направил в суд ходатайство о заключении Трофимоваса под стражу заочно. Суд рассмотрел обращение без участия обвиняемого и удовлетворил его. В документах указано, что литовский гражданин находится в розыске. Трофимовасу вменяют нарушения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции по переводу средств за границу на счета нерезидентов с использованием подложных бумаг).

Адвокат фигуранта отметил в ходе заседания, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако лично прибыть в Россию не может. По словам защитника, у Трофимоваса нет визы, а ранее он был выдворен с территории страны, что также мешает въезду.

