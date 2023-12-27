Пермский зоопарк собирает у бизнесменов нераспроданные елки

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Рейд по местам несанкционированной торговли елками. Челябинск, погрузка, елки, конфискация, елочный базар, торговля елками
Оставшиеся после 31 декабря елки пригодятся животным Фото:

Пермский зоопарк готов принять нераспроданные новогодние елки. В зоосаде обещают дать им вторую жизнь.

«Пермский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру. Мы будем очень рады, если нераспроданные елки не отправятся на свалку, а получат у нас вторую жизнь», — сообщается на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте».

От частных лиц деревья не принимают. «Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега», — поясняют сотрудники зоопарка. Прием елок продлится до 8 января.

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Пермский зоопарк готов принять нераспроданные новогодние елки. В зоосаде обещают дать им вторую жизнь. «Пермский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с елочных базаров. Подобная практика есть во многих зоопарках по всему миру. Мы будем очень рады, если нераспроданные елки не отправятся на свалку, а получат у нас вторую жизнь», — сообщается на странице зверинца в соцсети «ВКонтакте». От частных лиц деревья не принимают. «Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега», — поясняют сотрудники зоопарка. Прием елок продлится до 8 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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