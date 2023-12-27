Екатеринбуржцев из Академического района ночью пугает мужчина с ножом

В Академическом районе Екатеринбурга ночью местных жителей пугает мужчина с ножом, который уже успел сломать входную дверь подъезда дома на улице Евгения Савкова,46. Об этом рассказали очевидцы.
Сперва жители дома пожаловались на громкую музыку из квартиры мужчины. «Постучались, он притих. А потом сам вышел с ножом и начал ко всем стучаться. Вышел искать „обидчиков“, сломал дверь в подъезд», — передает Е1.RU слова очевидца. По словам еще одного жильца дома, жалобы на соседа уже были написаны ранее, но с тех пор ничего не изменилось.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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