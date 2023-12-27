27 декабря 2023

Екатеринбуржцев из Академического района ночью пугает мужчина с ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Мужчина с ножом стучался по квартирам дома, добавил очевидец Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга ночью местных жителей пугает мужчина с ножом, который уже успел сломать входную дверь подъезда дома на улице Евгения Савкова,46. Об этом рассказали очевидцы.

Сперва жители дома пожаловались на громкую музыку из квартиры мужчины. «Постучались, он притих. А потом сам вышел с ножом и начал ко всем стучаться. Вышел искать „обидчиков“, сломал дверь в подъезд», — передает Е1.RU слова очевидца. По словам еще одного жильца дома, жалобы на соседа уже были написаны ранее, но с тех пор ничего не изменилось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Академическом районе Екатеринбурга ночью местных жителей пугает мужчина с ножом, который уже успел сломать входную дверь подъезда дома на улице Евгения Савкова,46. Об этом рассказали очевидцы. Сперва жители дома пожаловались на громкую музыку из квартиры мужчины. «Постучались, он притих. А потом сам вышел с ножом и начал ко всем стучаться. Вышел искать „обидчиков“, сломал дверь в подъезд», — передает Е1.RU слова очевидца. По словам еще одного жильца дома, жалобы на соседа уже были написаны ранее, но с тех пор ничего не изменилось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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