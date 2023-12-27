27 декабря 2023

Внук легендарного тренера возглавил воллейбольную команду «Уралочка»

Михаил Карполь назначен главным тренером волейбольной команды «Уралочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Матч женской волейбольной Лиги чемпионов между ВК "Уралочка-НТМК" и ВК "Дрезднер". Екатеринбург, карполь николай, карполь михаил
Николай Карполь (слева) передал свои полномочия внуку Михаилу (справа) Фото:

Внук экс-главы женской волейбольной команды «Уралочка» из Екатеринбурга Николая Карполя, Михаил Карполь, назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба спортсменок.

«Михаил Карполь назначен на должность главного тренера „Уралочки-НТМК“. Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером „Уралочки-НТМК“, а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды „Уралочки“», — написали представители команды в telegram-канале.

Николай Карполь считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового волейбола и самым титулованным тренером России в игровых видах спорта. В разные годы возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии.

Михаил Карполь приступил к своим обязанностям уже сегодня
Михаил Карполь приступил к своим обязанностям уже сегодня
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Внук экс-главы женской волейбольной команды «Уралочка» из Екатеринбурга Николая Карполя, Михаил Карполь, назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба спортсменок. «Михаил Карполь назначен на должность главного тренера „Уралочки-НТМК“. Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером „Уралочки-НТМК“, а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды „Уралочки“», — написали представители команды в telegram-канале. Николай Карполь считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового волейбола и самым титулованным тренером России в игровых видах спорта. В разные годы возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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