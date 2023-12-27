Внук легендарного тренера возглавил воллейбольную команду «Уралочка»

Внук экс-главы женской волейбольной команды «Уралочка» из Екатеринбурга Николая Карполя, Михаил Карполь, назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба спортсменок.
«Михаил Карполь назначен на должность главного тренера „Уралочки-НТМК“. Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером „Уралочки-НТМК“, а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды „Уралочки“», — написали представители команды в telegram-канале.
Николай Карполь считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового волейбола и самым титулованным тренером России в игровых видах спорта. В разные годы возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии.
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