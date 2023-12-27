Развлечения Спорт Внук легендарного тренера возглавил воллейбольную команду «Уралочка» Михаил Карполь назначен главным тренером волейбольной команды «Уралочка» 28 декабря 2023 в 11:21 Размер текста - 17 + Николай Карполь (слева) передал свои полномочия внуку Михаилу (справа) Фото: Анна Майорова © URA.RU Внук экс-главы женской волейбольной команды «Уралочка» из Екатеринбурга Николая Карполя, Михаил Карполь, назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба спортсменок. «Михаил Карполь назначен на должность главного тренера „Уралочки-НТМК“. Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером „Уралочки-НТМК“, а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды „Уралочки“», — написали представители команды в telegram-канале. Николай Карполь считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового волейбола и самым титулованным тренером России в игровых видах спорта. В разные годы возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии. Михаил Карполь приступил к своим обязанностям уже сегодня Фото: telegram-канал «ВК Уралочка» (https://t.me/VC_Uralochka) Внук экс-главы женской волейбольной команды «Уралочка» из Екатеринбурга Николая Карполя, Михаил Карполь, назначен главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба спортсменок. «Михаил Карполь назначен на должность главного тренера „Уралочки-НТМК“. Ранее Михаил Карполь уже являлся главным тренером молодежной команды нашего клуба, затем старшим тренером „Уралочки-НТМК“, а в сезоне 2021/2022 занимал должность главного тренера основной команды „Уралочки“», — написали представители команды в telegram-канале. Николай Карполь считается одним из самых титулованных тренеров в истории мирового волейбола и самым титулованным тренером России в игровых видах спорта. В разные годы возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России и Белоруссии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям