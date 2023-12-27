27 декабря 2023

Пермяк установил рекорд мира по стритлифтингу

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Разное. Курган, спортсмен, спортивная площадка, спорт, отжимания на брусьях, спортивная зона
Отжимание на брусьях — давнее увлечение Евгения Якобчука (архивное фото) Фото:

Житель Кудымкара Пермского края Евгений Якобчук установил рекорд мира по отжиманиям на брусьях. Достижение зафиксировано на открытом кубке Урала по силовым видам спорта «Гран при Пермь 2023», сообщают в администрации Кудымкара.

«В дисциплине „Стритлифтинг многоповторный Стандарт. Отжимания“ житель Кудымкара Евгений Якобчук установил Рекорд Мира. Его результат — 58 повторений в весовой категории 52 кг, возрастная категория — открытая», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Евгений является многократным рекордсменом Пермского края, России, Европы и мира.

Стритлифтинг — это силовой вид спорта, включающий два упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.

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Житель Кудымкара Пермского края Евгений Якобчук установил рекорд мира по отжиманиям на брусьях. Достижение зафиксировано на открытом кубке Урала по силовым видам спорта «Гран при Пермь 2023», сообщают в администрации Кудымкара. «В дисциплине „Стритлифтинг многоповторный Стандарт. Отжимания“ житель Кудымкара Евгений Якобчук установил Рекорд Мира. Его результат — 58 повторений в весовой категории 52 кг, возрастная категория — открытая», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Евгений является многократным рекордсменом Пермского края, России, Европы и мира. Стритлифтинг — это силовой вид спорта, включающий два упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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