Пермяк установил рекорд мира по стритлифтингу

Житель Кудымкара Пермского края Евгений Якобчук установил рекорд мира по отжиманиям на брусьях. Достижение зафиксировано на открытом кубке Урала по силовым видам спорта «Гран при Пермь 2023», сообщают в администрации Кудымкара.
«В дисциплине „Стритлифтинг многоповторный Стандарт. Отжимания“ житель Кудымкара Евгений Якобчук установил Рекорд Мира. Его результат — 58 повторений в весовой категории 52 кг, возрастная категория — открытая», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Евгений является многократным рекордсменом Пермского края, России, Европы и мира.
Стритлифтинг — это силовой вид спорта, включающий два упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Оба выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.
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