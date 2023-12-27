27 декабря 2023

В Перми на набережной Камы откроется бесплатная приемная Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Магнитогорск, дед мороз с Устюга
Дед Мороз будет встречаться с пермяками до 8 января Фото:

В Перми в павильоне на набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Здесь до 8 января для детей каждый день будут бесплатно проводить различные мероприятия, сообщили в мэрии.

«На набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приемной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — говорится в сообщении администрации Перми в Telegram.

Приемная Деда Мороза будет работать до 8 января с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми открылась резиденция Деда Мороза. Но попасть туда можно только за деньги.

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В Перми в павильоне на набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Здесь до 8 января для детей каждый день будут бесплатно проводить различные мероприятия, сообщили в мэрии. «На набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приемной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — говорится в сообщении администрации Перми в Telegram. Приемная Деда Мороза будет работать до 8 января с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми открылась резиденция Деда Мороза. Но попасть туда можно только за деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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