Развлечения В Перми на набережной Камы откроется бесплатная приемная Деда Мороза 28 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 + Дед Мороз будет встречаться с пермяками до 8 января Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми в павильоне на набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Здесь до 8 января для детей каждый день будут бесплатно проводить различные мероприятия, сообщили в мэрии. «На набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приемной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — говорится в сообщении администрации Перми в Telegram. Приемная Деда Мороза будет работать до 8 января с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми открылась резиденция Деда Мороза. Но попасть туда можно только за деньги. В Перми в павильоне на набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Здесь до 8 января для детей каждый день будут бесплатно проводить различные мероприятия, сообщили в мэрии. «На набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приемной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — говорится в сообщении администрации Перми в Telegram. Приемная Деда Мороза будет работать до 8 января с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми открылась резиденция Деда Мороза. Но попасть туда можно только за деньги. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям