В Перми на набережной Камы откроется бесплатная приемная Деда Мороза

В Перми в павильоне на набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Здесь до 8 января для детей каждый день будут бесплатно проводить различные мероприятия, сообщили в мэрии.
«На набережной Камы 29 декабря откроется приемная Деда Мороза. Гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. В приемной пройдут мастер-классы и интерактивная программа для детей, а на променадной части набережной все желающие смогут принять участие в интерактивной уличной программе», — говорится в сообщении администрации Перми в Telegram.
Приемная Деда Мороза будет работать до 8 января с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Кировском районе Перми открылась резиденция Деда Мороза. Но попасть туда можно только за деньги.
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