Куйвашев поддержал инициативу Путина по ключевому проекту

29 декабря 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поддержал инициативу Владимира Путина о создании детских научных центров в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области откроют научные детские площадки. Планируется, что они появятся в Краснотурьинске и Каменске-Уральском к 2025 году. Данную инициативу президента России Владимира Путина поддержал глава региона Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «Губернатор расширил перечень инициатив, которые реализуются в Свердловской области в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. На Среднем Урале будет создана инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста», — говорится в сообщении ДИПа. «В настоящее время началась разработка проектов площадок. Задача — создать интерактивный музей, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: от физики и химии до экологии и астрономии. Здесь дети будут развиваться физически и интеллектуально», — цитирует слова первого заместителя губернатора региона Алексея Шмыкова ДИП. Научные детские площадки планируется создать к 2025 году. Научная составляющая каждой такой площадки будет верифицирована экспертной группой, которая будет создана Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области откроют научные детские площадки. Планируется, что они появятся в Краснотурьинске и Каменске-Уральском к 2025 году. Данную инициативу президента России Владимира Путина поддержал глава региона Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «Губернатор расширил перечень инициатив, которые реализуются в Свердловской области в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. На Среднем Урале будет создана инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста», — говорится в сообщении ДИПа. «В настоящее время началась разработка проектов площадок. Задача — создать интерактивный музей, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: от физики и химии до экологии и астрономии. Здесь дети будут развиваться физически и интеллектуально», — цитирует слова первого заместителя губернатора региона Алексея Шмыкова ДИП. Научные детские площадки планируется создать к 2025 году. Научная составляющая каждой такой площадки будет верифицирована экспертной группой, которая будет создана Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.