28 декабря 2023

Куйвашев поддержал инициативу Путина по ключевому проекту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Евгений Куйвашев поддержал инициативу Владимира Путина о создании детских научных центров в регионе Фото:

В Свердловской области откроют научные детские площадки. Планируется, что они появятся в Краснотурьинске и Каменске-Уральском к 2025 году. Данную инициативу президента России Владимира Путина поддержал глава региона Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП).

«Губернатор расширил перечень инициатив, которые реализуются в Свердловской области в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. На Среднем Урале будет создана инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста», — говорится в сообщении ДИПа.

«В настоящее время началась разработка проектов площадок. Задача — создать интерактивный музей, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: от физики и химии до экологии и астрономии. Здесь дети будут развиваться физически и интеллектуально», — цитирует слова первого заместителя губернатора региона Алексея Шмыкова ДИП.

Научные детские площадки планируется создать к 2025 году. Научная составляющая каждой такой площадки будет верифицирована экспертной группой, которая будет создана Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области откроют научные детские площадки. Планируется, что они появятся в Краснотурьинске и Каменске-Уральском к 2025 году. Данную инициативу президента России Владимира Путина поддержал глава региона Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики области (ДИП). «Губернатор расширил перечень инициатив, которые реализуются в Свердловской области в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного президентом страны Владимиром Путиным. На Среднем Урале будет создана инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста», — говорится в сообщении ДИПа. «В настоящее время началась разработка проектов площадок. Задача — создать интерактивный музей, где дети в игровой форме смогут знакомиться с достижениями отечественной науки: от физики и химии до экологии и астрономии. Здесь дети будут развиваться физически и интеллектуально», — цитирует слова первого заместителя губернатора региона Алексея Шмыкова ДИП. Научные детские площадки планируется создать к 2025 году. Научная составляющая каждой такой площадки будет верифицирована экспертной группой, которая будет создана Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...