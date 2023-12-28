Вице-мэры Екатеринбурга подписались за Путина под надзором Орлова, не пришел только один. Фото

Первые лица Екатеринбурга поставили подписи в поддержку президента РФ Путина

29 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и его подчиненные выехали в штаб сразу после совещания Фото: Илья Московец © URA.RU После утреннего совещания 29 декабря мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посадил своих заместителей в автобус и повез в штаб общественной поддержки «Единой России» — ставить подписи в поддержку президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы самовыдвиженцем. Не приехал только один вице-мэр — Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU. «У нее важное совещание у [замгубернатора Павла] Крекова. Плохо, что мы не все вместе приехали, но там срочный вопрос», — объяснил Орлов, отвечая на ироничный вопрос про саботаж. Изначально предполагалось, что будут и главы районов. Но выяснилось, что они давно подписались. И к вечеру 28 декабря уже выполнили спущенный на каждый район план — порядка 300 гарантированно качественных подписей. Особенно выделился Орджоникидзевский. Там KPI закрыли в первый же день (25-го) — при поддержке «Альянса-ТОС» (флагманская организация авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые»). И сегодняшним коллективным визитом в штаб ЕР городская власть фактически ставит точку в этой административной кампании. «Обычный» сбор подписей продлится до конца января. «Мы — команда президента, иначе и быть не может», — сказал Орлов. С собой он также взял главу Счетной палаты Александра Гетманчука. «Сейчас поеду губернатору и доложу», — анонсировал Орлов, покидая здание. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После утреннего совещания 29 декабря мэр Екатеринбурга Алексей Орлов посадил своих заместителей в автобус и повез в штаб общественной поддержки «Единой России» — ставить подписи в поддержку президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы самовыдвиженцем. Не приехал только один вице-мэр — Екатерина Сибирцева, передает корреспондент URA.RU. «У нее важное совещание у [замгубернатора Павла] Крекова. Плохо, что мы не все вместе приехали, но там срочный вопрос», — объяснил Орлов, отвечая на ироничный вопрос про саботаж. Изначально предполагалось, что будут и главы районов. Но выяснилось, что они давно подписались. И к вечеру 28 декабря уже выполнили спущенный на каждый район план — порядка 300 гарантированно качественных подписей. Особенно выделился Орджоникидзевский. Там KPI закрыли в первый же день (25-го) — при поддержке «Альянса-ТОС» (флагманская организация авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые»). И сегодняшним коллективным визитом в штаб ЕР городская власть фактически ставит точку в этой административной кампании. «Обычный» сбор подписей продлится до конца января. «Мы — команда президента, иначе и быть не может», — сказал Орлов. С собой он также взял главу Счетной палаты Александра Гетманчука. «Сейчас поеду губернатору и доложу», — анонсировал Орлов, покидая здание.