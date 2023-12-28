28 декабря 2023

В Свердловской области новогодний грузовик поздравляет детей из детдомов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к Рождеству Христову в Ново-Тихвинском женском монастыре. Екатеринбург, новогодние украшения, рождество, новый год, новогодние подарки, новогодние игрушки
Дети, оставшиеся без попечения родителей, получат новогодние призы Фото:

Новогодний грузовик с подарками для детей из социальных учреждений и детских домов Свердловской области уже развез две тонны подарков. Об этом сообщает департамент информационной политики области (ДИП).

«До наступления Нового года остается два дня, за которые зимним волшебникам предстоит доставить еще полтонны подарков. Всего новогодний грузовик объехал 56 учреждений, на пути остается еще 14. Сегодня новогодние желания исполнятся у ребят из учреждений на юге и востоке Свердловской области», — отметили в ДИПе.

Решение исполнить мечту всех детей, находящихся в детских домах и социальных учреждений региона, принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе прямой линии глава региона призвал присоединиться к праздничной акции депутатов и бизнесменов.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новогодний грузовик с подарками для детей из социальных учреждений и детских домов Свердловской области уже развез две тонны подарков. Об этом сообщает департамент информационной политики области (ДИП). «До наступления Нового года остается два дня, за которые зимним волшебникам предстоит доставить еще полтонны подарков. Всего новогодний грузовик объехал 56 учреждений, на пути остается еще 14. Сегодня новогодние желания исполнятся у ребят из учреждений на юге и востоке Свердловской области», — отметили в ДИПе. Решение исполнить мечту всех детей, находящихся в детских домах и социальных учреждений региона, принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе прямой линии глава региона призвал присоединиться к праздничной акции депутатов и бизнесменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...