Новогодний грузовик с подарками для детей из социальных учреждений и детских домов Свердловской области уже развез две тонны подарков. Об этом сообщает департамент информационной политики области (ДИП).
«До наступления Нового года остается два дня, за которые зимним волшебникам предстоит доставить еще полтонны подарков. Всего новогодний грузовик объехал 56 учреждений, на пути остается еще 14. Сегодня новогодние желания исполнятся у ребят из учреждений на юге и востоке Свердловской области», — отметили в ДИПе.
Решение исполнить мечту всех детей, находящихся в детских домах и социальных учреждений региона, принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе прямой линии глава региона призвал присоединиться к праздничной акции депутатов и бизнесменов.
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