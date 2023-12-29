Водитель защитил кондуктора от агрессивного пассажира в автобусе в Екатеринбурге. Видео

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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, поручень, салон автобуса, городской транспорт
Вышедших из автобуса мужчин разнял на улице военный Фото:

В Екатеринбурге молодой человек зашел в автобус и начал расталкивать людей, толкнув кондуктора общественного транспорта. За женщину вступился ее муж — водитель автобуса, после чего дерущиеся мужчины продолжили перепалку на улице около ТЦ «Гринвич». Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Пассажир толкнул кондуктора, а муж-водитель за нее заступился. Завязалась драка, они выбежали на улицу. Меня тоже этот парень схватил за руку», — рассказал очевидец.

Словесная перепалка между кондуктором и молодым человеком из-за его поведения началась сразу после входа в автобус. Водитель оперативно отреагировал на это и завязалась драка. Дерущихся разнял мужчина в военной форме, увидевший происходящее.

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В Екатеринбурге молодой человек зашел в автобус и начал расталкивать людей, толкнув кондуктора общественного транспорта. За женщину вступился ее муж — водитель автобуса, после чего дерущиеся мужчины продолжили перепалку на улице около ТЦ «Гринвич». Об этом рассказал читатель URA.RU. «Пассажир толкнул кондуктора, а муж-водитель за нее заступился. Завязалась драка, они выбежали на улицу. Меня тоже этот парень схватил за руку», — рассказал очевидец. Словесная перепалка между кондуктором и молодым человеком из-за его поведения началась сразу после входа в автобус. Водитель оперативно отреагировал на это и завязалась драка. Дерущихся разнял мужчина в военной форме, увидевший происходящее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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