В Екатеринбурге молодой человек зашел в автобус и начал расталкивать людей, толкнув кондуктора общественного транспорта. За женщину вступился ее муж — водитель автобуса, после чего дерущиеся мужчины продолжили перепалку на улице около ТЦ «Гринвич». Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Пассажир толкнул кондуктора, а муж-водитель за нее заступился. Завязалась драка, они выбежали на улицу. Меня тоже этот парень схватил за руку», — рассказал очевидец.
Словесная перепалка между кондуктором и молодым человеком из-за его поведения началась сразу после входа в автобус. Водитель оперативно отреагировал на это и завязалась драка. Дерущихся разнял мужчина в военной форме, увидевший происходящее.
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