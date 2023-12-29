Водитель защитил кондуктора от агрессивного пассажира в автобусе в Екатеринбурге. Видео

29 декабря 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Вышедших из автобуса мужчин разнял на улице военный Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге молодой человек зашел в автобус и начал расталкивать людей, толкнув кондуктора общественного транспорта. За женщину вступился ее муж — водитель автобуса, после чего дерущиеся мужчины продолжили перепалку на улице около ТЦ «Гринвич». Об этом рассказал читатель URA.RU. «Пассажир толкнул кондуктора, а муж-водитель за нее заступился. Завязалась драка, они выбежали на улицу. Меня тоже этот парень схватил за руку», — рассказал очевидец. Словесная перепалка между кондуктором и молодым человеком из-за его поведения началась сразу после входа в автобус. Водитель оперативно отреагировал на это и завязалась драка. Дерущихся разнял мужчина в военной форме, увидевший происходящее.

В Екатеринбурге молодой человек зашел в автобус и начал расталкивать людей, толкнув кондуктора общественного транспорта. За женщину вступился ее муж — водитель автобуса, после чего дерущиеся мужчины продолжили перепалку на улице около ТЦ «Гринвич». Об этом рассказал читатель URA.RU. «Пассажир толкнул кондуктора, а муж-водитель за нее заступился. Завязалась драка, они выбежали на улицу. Меня тоже этот парень схватил за руку», — рассказал очевидец. Словесная перепалка между кондуктором и молодым человеком из-за его поведения началась сразу после входа в автобус. Водитель оперативно отреагировал на это и завязалась драка. Дерущихся разнял мужчина в военной форме, увидевший происходящее.