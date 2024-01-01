Политика Мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО в новогодние каникулы раскрыл неожиданные таланты. Видео Мэр Когалыма Пальчиков спел песню и снялся в новогоднем клипе 02 января 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Мэр Когалыма Николай Пальчиков спел песню и снялся в новогоднем клипе Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Когалыма Николай Пальчиков записал кавер на песню ВИА «Пламя» «Снег кружится» с местной исполнительницей Миланой Аваякн. Он опубликовал видеоклип в своем telegram-канале. «Очень интересный опыт для меня — вместе с Миланой Авакян исполнили песню „Снег кружится“. Друзья! Новогоднего вам настроения!» — подписал публикацию Пальчиков. Об увлечении Пальчикова музыкой до премьеры знал только круг избранных. В беседе с журналистом URA.RU он поделился, что поет редко, но когда мэру предложили новогодний дуэт, он не отказался. Видеоклип снимали в «Ледовом дворце» Когалыма, а песню выбирали местные музыканты. На вопрос, планирует ли мэр в ближайшее время радовать горожан новыми хитами, он ответил, что «пока ничего не может сказать». Мэр Когалыма Николай Пальчиков записал кавер на песню ВИА «Пламя» «Снег кружится» с местной исполнительницей Миланой Аваякн. Он опубликовал видеоклип в своем telegram-канале. «Очень интересный опыт для меня — вместе с Миланой Авакян исполнили песню „Снег кружится“. Друзья! Новогоднего вам настроения!» — подписал публикацию Пальчиков. Об увлечении Пальчикова музыкой до премьеры знал только круг избранных. В беседе с журналистом URA.RU он поделился, что поет редко, но когда мэру предложили новогодний дуэт, он не отказался. Видеоклип снимали в «Ледовом дворце» Когалыма, а песню выбирали местные музыканты. На вопрос, планирует ли мэр в ближайшее время радовать горожан новыми хитами, он ответил, что «пока ничего не может сказать». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям