01 января 2024

Мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО в новогодние каникулы раскрыл неожиданные таланты. Видео

Мэр Когалыма Пальчиков спел песню и снялся в новогоднем клипе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Мэр Когалыма Николай Пальчиков спел песню и снялся в новогоднем клипе Фото:

Мэр Когалыма Николай Пальчиков записал кавер на песню ВИА «Пламя» «Снег кружится» с местной исполнительницей Миланой Аваякн. Он опубликовал видеоклип в своем telegram-канале.

«Очень интересный опыт для меня — вместе с Миланой Авакян исполнили песню „Снег кружится“. Друзья! Новогоднего вам настроения!» — подписал публикацию Пальчиков.

Об увлечении Пальчикова музыкой до премьеры знал только круг избранных. В беседе с журналистом URA.RU он поделился, что поет редко, но когда мэру предложили новогодний дуэт, он не отказался. Видеоклип снимали в «Ледовом дворце» Когалыма, а песню выбирали местные музыканты. На вопрос, планирует ли мэр в ближайшее время радовать горожан новыми хитами, он ответил, что «пока ничего не может сказать».

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Когалыма Николай Пальчиков записал кавер на песню ВИА «Пламя» «Снег кружится» с местной исполнительницей Миланой Аваякн. Он опубликовал видеоклип в своем telegram-канале. «Очень интересный опыт для меня — вместе с Миланой Авакян исполнили песню „Снег кружится“. Друзья! Новогоднего вам настроения!» — подписал публикацию Пальчиков. Об увлечении Пальчикова музыкой до премьеры знал только круг избранных. В беседе с журналистом URA.RU он поделился, что поет редко, но когда мэру предложили новогодний дуэт, он не отказался. Видеоклип снимали в «Ледовом дворце» Когалыма, а песню выбирали местные музыканты. На вопрос, планирует ли мэр в ближайшее время радовать горожан новыми хитами, он ответил, что «пока ничего не может сказать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...