В январе свердловчане увидят первый звездопад года

В ночь с 3 на 4 января жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды. Об этом URA.RU рассказал астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
«Наблюдать можно будет в ночь с 3 на 4 января, с полуночи до рассвета. Будут падать метеоры, если повезет, до 20 штук в час можно будет увидеть. Правда, могут помешать Луна и погода», — сказал Санакоев.
Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Он сообщал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд». Спустя время астрономы убедились, что поток Квадрантиды является ежегодным.
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