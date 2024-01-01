Природа В январе свердловчане увидят первый звездопад года В ночь с 3 на 4 января уральцы смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды 02 января 2024 в 21:19 Размер текста - 17 + Метеорный поток Квадрантиды станет первым ярким астрономическим событием в Новом году Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ночь с 3 на 4 января жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды. Об этом URA.RU рассказал астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Наблюдать можно будет в ночь с 3 на 4 января, с полуночи до рассвета. Будут падать метеоры, если повезет, до 20 штук в час можно будет увидеть. Правда, могут помешать Луна и погода», — сказал Санакоев. Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Он сообщал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд». Спустя время астрономы убедились, что поток Квадрантиды является ежегодным. В ночь с 3 на 4 января жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды. Об этом URA.RU рассказал астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Наблюдать можно будет в ночь с 3 на 4 января, с полуночи до рассвета. Будут падать метеоры, если повезет, до 20 штук в час можно будет увидеть. Правда, могут помешать Луна и погода», — сказал Санакоев. Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Он сообщал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд». Спустя время астрономы убедились, что поток Квадрантиды является ежегодным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям