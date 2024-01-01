01 января 2024

В январе свердловчане увидят первый звездопад года

В ночь с 3 на 4 января уральцы смогут увидеть метеорный поток Квадрантиды
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация. Тюмень, новогодняя елка, звезда, елка новогодняя, новогодняя звезда
Метеорный поток Квадрантиды станет первым ярким астрономическим событием в Новом году Фото:

В ночь с 3 на 4 января жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды. Об этом URA.RU рассказал астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«Наблюдать можно будет в ночь с 3 на 4 января, с полуночи до рассвета. Будут падать метеоры, если повезет, до 20 штук в час можно будет увидеть. Правда, могут помешать Луна и погода», — сказал Санакоев.

Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Он сообщал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд». Спустя время астрономы убедились, что поток Квадрантиды является ежегодным.

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В ночь с 3 на 4 января жители Свердловской области смогут наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды. Об этом URA.RU рассказал астроном и инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Наблюдать можно будет в ночь с 3 на 4 января, с полуночи до рассвета. Будут падать метеоры, если повезет, до 20 штук в час можно будет увидеть. Правда, могут помешать Луна и погода», — сказал Санакоев. Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси 2 января 1825 года. Он сообщал о том, что «атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд». Спустя время астрономы убедились, что поток Квадрантиды является ежегодным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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