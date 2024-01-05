Свердловчане завалили звонками федеральный Следком

Жители Свердловской области за 4 января подали 3536 обращений в информационный центр Следственного комитета России. Чаще всего в ведомство обращались участники специальной военной операции и их родные, сообщает telegram-канал центра.
«В информационный центр СК России за прошедшие сутки всего обратилось граждан 5117 граждан. Чаще всего обращались граждане из следующих регионов: Свердловская область — 3536; Санкт-Петербург — 441; Московская область — 103», — говорится в сообщении.
В основном вопросы поступали от участников СВО и членов их семей, также обращения были связаны с бездействием должностных лиц органов власти и нарушения прав несовершеннолетних. Для сравнения, 27 декабря от Свердловской области зарегистрировали всего 222 обращения, 10 декабря — 96, 7 декабря — 321, 5 декабря — 440, больше всего обращений было 3 декабря — 550.
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