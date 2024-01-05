В Каменске-Уральском (Свердловская область) 5 января 21-летний водитель Lada сбил 33-летнего пьяного мужчину, переходившего дорогу на красный свет. В отношении автомобилиста и пешехода составлены протоколы, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На регулируемом перекрестке улиц Октябрьская-Белинского 21-летний водитель автомобиля Lada при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на 33-детнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. В городской больнице установлено алкогольное опьянение пешехода», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Пострадавший отказался от госпитализации. Водитель отечественной легковушки оказался трезв.
Молодой человек привлечен к административной ответственности за внесение изменений в конструкцию транспорта и причинение вреда здоровью пешеходу. Сам пешеход момент ДТП не помнит, так как был пьян. Мужчину привлекли к административной ответственности за создание помех движению транспорта и нарушение ПДД пешеходом.
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