В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» ведет поиски пропавшей девушки. Фото

06 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Елену ищут больше десяти дней Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 31-летней Елены Пьянковой. Девушка вышла из дома 26 декабря 2023 года и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Девушка невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в черный пуховик и спортивный костюм светло-песочного цвета. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону 8 (953) 053 04 83 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте». Обновлено в 12:32 В пресс-группе Екатеринбурга URA.RU сообщили о том, что заявление о розыске пропавшей поступило в отдел полиции №9. «Сотрудники территориального ОВД проводят необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданки. Все, кто располагает значимой информацией о разыскиваемой, могут обращаться по телефонам (343)356-42-09 или 102(02)», — отметили в ведомстве. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 31-летней Елены Пьянковой. Девушка вышла из дома 26 декабря 2023 года и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Девушка невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в черный пуховик и спортивный костюм светло-песочного цвета. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону 8 (953) 053 04 83 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте». Обновлено в 12:32 В пресс-группе Екатеринбурга URA.RU сообщили о том, что заявление о розыске пропавшей поступило в отдел полиции №9. «Сотрудники территориального ОВД проводят необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданки. Все, кто располагает значимой информацией о разыскиваемой, могут обращаться по телефонам (343)356-42-09 или 102(02)», — отметили в ведомстве.