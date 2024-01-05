05 января 2024

В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» ведет поиски пропавшей девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург, девушка, переход, вечерний город, женщина, силуэт, вечерний екатеринбург
Елену ищут больше десяти дней Фото:

В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 31-летней Елены Пьянковой. Девушка вышла из дома 26 декабря 2023 года и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Девушка невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в черный пуховик и спортивный костюм светло-песочного цвета. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону 8 (953) 053 04 83 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте».

Обновлено в 12:32

В пресс-группе Екатеринбурга URA.RU сообщили о том, что заявление о розыске пропавшей поступило в отдел полиции №9. «Сотрудники территориального ОВД проводят необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданки. Все, кто располагает значимой информацией о разыскиваемой, могут обращаться по телефонам (343)356-42-09 или 102(02)», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге (Свердловская область) начались поиски пропавшей 31-летней Елены Пьянковой. Девушка вышла из дома 26 декабря 2023 года и не вернулась. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Девушка невысокого роста — 160 сантиметров. Была одета в черный пуховик и спортивный костюм светло-песочного цвета. Если вам известно, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону 8 (953) 053 04 83 или 112», — говорится в сообщении соцсети «ВКонтакте». Обновлено в 12:32 В пресс-группе Екатеринбурга URA.RU сообщили о том, что заявление о розыске пропавшей поступило в отдел полиции №9. «Сотрудники территориального ОВД проводят необходимые розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданки. Все, кто располагает значимой информацией о разыскиваемой, могут обращаться по телефонам (343)356-42-09 или 102(02)», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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