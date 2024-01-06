Делу о жестоком избиении школьницы в Нижнем Тагиле присвоили особый статус

Уголовное дело находится на особом контроле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

Уголовное дело, которое было заведено после того, как братья-азербайджанцы Камал и Рашад избили школьницу в Нижнем Тагиле (Свердловская область), передано в отдел по расследованию особо важных дел. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«[Уголовное дело] на данный момент передано для дальнейшего расследования в 3-й отдел по расследованию особо важных дел. Сотрудниками Следственного комитета допрошены участники происшествия, их родственники, свидетели и иные лица», — говорится в посте в официальном telegram-канале СКР.

ЧП случилось 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, Рашад и Камал в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников ударили мальчика и избили девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН, их также хотят временно изолировать. А в отношении родителей Рашада и Камала возбуждено административное производство о ненадлежащем воспитании детей (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Фергана также может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Вся актуальная информация об инциденте — в отдельном сюжете URA.RU.