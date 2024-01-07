Бабушка со внуком украла деньги учительницы в Екатеринбурге. Видео

08 января 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Полиция призвала бабушку самостоятельно явиться в отдел и возместить ущерб пострадавшей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге полиция выясняет личность пожилой женщины, которая вместе с мальчиком — ее предполагаемым внуком, воспользовалась чужой банковской картой. Они потратили 10 тысяч с карты 33-летней учительницы из Березовского (Свердловская область), которую женщина потеряла на улице. Об этом сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу. «Полиция устанавливает личность пожилой женщины, которая на пару с мальчиком (возможно ее внуком) воспользовались чужой банковской картой. Все произошло еще 27 ноября, когда утром 33-летняя учительница из г. Березовского потеряла свою карту в районе перекрестка Большакова — 8 Марта. Уже в обед ей начали приходить СМС о списании денег», — говорится в сообщении ведомства. Судя по сообщениям о тратах, предполагаемые воры сначала прошли по продуктовым района, где нашли карточку, а потом продолжили шоппинг на других улицах. Укравшую деньги бабушку призвали прийти в отдел полиции №5, объяснить свои действия и возместить ущерб потерпевшей учительнице. Полиция просит граждан опознать людей и сообщить их данные по телефонам +7 992 013 36 50 (Уголовный розыск) или 356 42 05 (Дежурная часть). Платеж чужой банковской картой квалифицируется как уголовная статья «Кража», по которой может грозить вплоть до шести лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге полиция выясняет личность пожилой женщины, которая вместе с мальчиком — ее предполагаемым внуком, воспользовалась чужой банковской картой. Они потратили 10 тысяч с карты 33-летней учительницы из Березовского (Свердловская область), которую женщина потеряла на улице. Об этом сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу. «Полиция устанавливает личность пожилой женщины, которая на пару с мальчиком (возможно ее внуком) воспользовались чужой банковской картой. Все произошло еще 27 ноября, когда утром 33-летняя учительница из г. Березовского потеряла свою карту в районе перекрестка Большакова — 8 Марта. Уже в обед ей начали приходить СМС о списании денег», — говорится в сообщении ведомства. Судя по сообщениям о тратах, предполагаемые воры сначала прошли по продуктовым района, где нашли карточку, а потом продолжили шоппинг на других улицах. Укравшую деньги бабушку призвали прийти в отдел полиции №5, объяснить свои действия и возместить ущерб потерпевшей учительнице. Полиция просит граждан опознать людей и сообщить их данные по телефонам +7 992 013 36 50 (Уголовный розыск) или 356 42 05 (Дежурная часть). Платеж чужой банковской картой квалифицируется как уголовная статья «Кража», по которой может грозить вплоть до шести лет лишения свободы.