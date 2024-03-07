Мишустин поручил ускорить железнодорожное сообщение

07 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Мишустин приступил к реализации послания президента по развитию железных дорог России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России приступили к строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», а железными дорогами воспользовались миллиард россиян. Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече 7 марта. «В 2023 году агентство оказало 57 тысяч государственных услуг, федеральный бюджет исполнен на 99,3%. Важнейшая задача строительство магистрали „Москва — Санкт-Петербург“», — отчитался Алексей Дружинин в эфире телеканала «Россия-24». «Очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы у нас по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс», — подчеркнул Михаил Мишустин, отметив, что железные дороги России в 2023 году перевезли миллиард пассажиров и 90% всех грузов. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сократить время движения поездов к черноморскому побережью до 16 часов. Соответствующее поручение президент дал во время заседания по развитию Юга России.

В России приступили к строительству высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», а железными дорогами воспользовались миллиард россиян. Об этом главе правительства РФ Михаилу Мишустину сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече 7 марта. «В 2023 году агентство оказало 57 тысяч государственных услуг, федеральный бюджет исполнен на 99,3%. Важнейшая задача строительство магистрали „Москва — Санкт-Петербург“», — отчитался Алексей Дружинин в эфире телеканала «Россия-24». «Очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы у нас по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс», — подчеркнул Михаил Мишустин, отметив, что железные дороги России в 2023 году перевезли миллиард пассажиров и 90% всех грузов. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил сократить время движения поездов к черноморскому побережью до 16 часов. Соответствующее поручение президент дал во время заседания по развитию Юга России.