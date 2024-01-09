Бастрыкин напомнил свердловским силовикам про сгоревшую Сосьву

09 января 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителю областного СКР Анатолию Надбитову доложить об уголовном деле Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Пожары в Свердловской области Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту масштабного пожара в свердловском поселке Сосьва, который произошел днем 25 апреля. П Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В соцсетях размещена информация о том, что жители Свердловской области выражают обеспокоенность по поводу расследования уголовного дела о масштабном пожаре в поселке Сосьва, отмечая необъективность следствия. Следственными органами СК России по факту произошедшего пожара расследуется уголовное дело по ст. ст. 168, 219, 293 УК РФ. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении Следкома. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Огонь уничтожил лечебно-исправительное учреждение №23. Подробно о пожарах — в отдельном сюжете URA.RU.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту масштабного пожара в свердловском поселке Сосьва, который произошел днем 25 апреля. П Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В соцсетях размещена информация о том, что жители Свердловской области выражают обеспокоенность по поводу расследования уголовного дела о масштабном пожаре в поселке Сосьва, отмечая необъективность следствия. Следственными органами СК России по факту произошедшего пожара расследуется уголовное дело по ст. ст. 168, 219, 293 УК РФ. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении Следкома. Масштабные лесные пожары в Свердловской области в 2023 году прогремели на всю Россию. Огонь из лесов перебирался в населенные пункты и уничтожал их. Сильнее всего пострадал рабочий поселок Сосьва. Площадь возгорания достигла девять тысяч квадратных метров, более 100 домов сгорели, два человека погибли. Огонь уничтожил лечебно-исправительное учреждение №23. Подробно о пожарах — в отдельном сюжете URA.RU.