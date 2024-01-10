Челябинский вуз начнет выдавать двойные дипломы с Китаем

Двойные дипломы ЧелГУ будет выдавать по лингвистике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) начнет выдавать двойные дипломы с Китаем по лингвистике. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, ЧелГУ вошел в состав Международного альянса евроазиатско-китайских вузов.

«На факультете Евразии и Востока будет запущена программа двойного диплома по направлению „Лингвистика“. Выпускники получат российский диплом переводчика китайского языка, а также китайский диплом переводчика, выданный Шэньянским педагогическим университетом (ШПУ). Прохождение большей части практик предусмотрено в КНР», — отметили в вузе.

Преподаватели факультета ведут научную работу с коллегами из ШПУ. Ученые изучают лингвистические основания героико-патриотического воспитания в системе высшего образования России и Китая. Работают с китайскими коллегами и другие факультеты. Физики ЧелГУ совместно с учеными из института обработки минералов и биоинженерии Центрального южного университета Китая исследуют возможности переработки промышленной пыли. В качестве партнеров также выступают Хэбэйский институт международного бизнеса и экономики, Ляоченский, Чанчуньский, Нанкинский и Яньбяньский университеты, Пекинский университет иностранных языков и Северо-Восточный университет экономики и финансов.

В альянс евроазиатско-китайских вузов челябинцы вошли наравне с 36 учебными заведениями Китая, России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также ЧелГУ стал участником подразделения — Альянса по развитию юридического образования, в котором ректор университета Сергей Токаев избран заместителем директора.

Летом 2023 года ЧелГУ подписал соглашение об обмене студентами с Хэбэйским институтом международного бизнеса и экономики. Студенты вуза один семестр могут теперь проводить в Китае для изучения языка.