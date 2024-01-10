10 января 2024

Мошенники оформляют на челябинцев кредиты с помощью портала «Госуслуг»

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции призывают никому не сообщать код для входа в портал Фото:

Завладев доступом в портал «Госуслуг», мошенники получают возможность заказывать справки и выписки, подавать заявки на кредит от имени владельца личного кабинета. Об этом жителей предупредили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Внимательно относитесь к информации, которую вы получаете в СМС. В новом году уже восемь жителей Миасса лишились доступа к порталу Госуслуг в результате действий мошенников», — заявило ведомство в своем telegram-канале.

В пресс-службе регионального главка отмечают, что злоумышленники звонили своим жертвам на сотовый телефон от имени сотрудников сотового оператора, и сообщали, что срок действия сим-карты истек. Испугавшись блокировки связи, доверчивые жители диктовали код, состоящий из шести цифр, и мошенники получали доступ к личному кабинету в «Госуслугах».

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Завладев доступом в портал «Госуслуг», мошенники получают возможность заказывать справки и выписки, подавать заявки на кредит от имени владельца личного кабинета. Об этом жителей предупредили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Внимательно относитесь к информации, которую вы получаете в СМС. В новом году уже восемь жителей Миасса лишились доступа к порталу Госуслуг в результате действий мошенников», — заявило ведомство в своем telegram-канале. В пресс-службе регионального главка отмечают, что злоумышленники звонили своим жертвам на сотовый телефон от имени сотрудников сотового оператора, и сообщали, что срок действия сим-карты истек. Испугавшись блокировки связи, доверчивые жители диктовали код, состоящий из шести цифр, и мошенники получали доступ к личному кабинету в «Госуслугах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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