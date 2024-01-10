10 января 2024

В Челябинске из-за экстремальных морозов закрыли школы для первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, дым, котельная, холод, зима, пар, мороз, туман
Из-за морозов школьники первой смены остались дома Фото:

В Челябинске 11 января 2024 года из-за морозов в школах отменили занятия. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«Сегодня Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска. Уроки отменяются с первого по девятый класс первой смены», — отмечает telegram-канал ЕДДС.

Учащиеся второй смены учатся согласно расписанию. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе могла опускаться до -38 градусов.

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В Челябинске 11 января 2024 года из-за морозов в школах отменили занятия. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Сегодня Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска. Уроки отменяются с первого по девятый класс первой смены», — отмечает telegram-канал ЕДДС. Учащиеся второй смены учатся согласно расписанию. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе могла опускаться до -38 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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