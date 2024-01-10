В Челябинске из-за экстремальных морозов закрыли школы для первой смены

Из-за морозов школьники первой смены остались дома
В Челябинске 11 января 2024 года из-за морозов в школах отменили занятия. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.
«Сегодня Комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска. Уроки отменяются с первого по девятый класс первой смены», — отмечает telegram-канал ЕДДС.
Учащиеся второй смены учатся согласно расписанию. По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на четверг температура воздуха в регионе могла опускаться до -38 градусов.
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