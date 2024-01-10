10 января 2024

Свердловское кафе, в котором дети подхватили инфекцию, закрыли

© Служба новостей «URA.RU»
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Придорожные кафе. Курган, придорожное кафе, трасса, кафе у дороги
Кафе Fest закрыто на 45 дней (архивное фото) Фото:

Екатеринбургское кафе FEST, в котором школьники подхватили норовирус (кишечная инфекция), закрыли на 45 дней. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы, поддержал исковые требования надзорного органа. Деятельность арт-кафе FEST приостановлена на 45 суток», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Срок исчисляется с 26 декабря 2023 года.

Подростки подхватили инфекцию, когда отмечали Новый год в кафе FEST. Сотрудники Роспотребнадзора, проверив заведение, выявило несколько нарушений. Оказалось, что сотрудники кафе не проходили гигиеническое обучение и обязательный ежедневный осмотр.

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Екатеринбургское кафе FEST, в котором школьники подхватили норовирус (кишечная инфекция), закрыли на 45 дней. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы, поддержал исковые требования надзорного органа. Деятельность арт-кафе FEST приостановлена на 45 суток», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Срок исчисляется с 26 декабря 2023 года. Подростки подхватили инфекцию, когда отмечали Новый год в кафе FEST. Сотрудники Роспотребнадзора, проверив заведение, выявило несколько нарушений. Оказалось, что сотрудники кафе не проходили гигиеническое обучение и обязательный ежедневный осмотр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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