В Челябинске будут судить ОПГ, возглавляемую мигрантом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
На скамье подсудимых оказалось 29 участников ОПГ Фото:

В Челябинске на скамье подсудимых окажутся 29 членов организованной преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков по всей стране. Всех их собрал и организовал мигрант. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, группу обвиняют в множестве эпизодов распространения запрещенных веществ.

«Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального округов РФ в составе преступного сообщества. Перед судом предстанут 29 участников криминального бизнеса, обвиняемых в совершении порядка 70 наркопреступлений в более чем двадцати регионах страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что возглавляет ОПГ — иностранец. Он занимался координацией действий всей группировки. Желая избежать наказания, он выехал из страны. Его примеру последовали и его помощники, руководители трех групп, входящих в состав преступного сообщества. Сейчас все четверо лидеров противоправной деятельности, находящиеся за пределами РФ, с целью привлечения к уголовной ответственности были объявлены в межгосударственный розыск.

В поле зрения силовиков группировка угодила в апреле 2023 года. Тогда были задержаны 17 участников. У них было изъято около 50 килограммов героина, метадона и гашиша, подготовленных для сбыта. После полицейские вышли на след еще 12 активных участников криминального бизнеса. Они действовали в Москве и Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан, Пермском и Приморском краях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на скамье подсудимых окажутся 29 членов организованной преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков по всей стране. Всех их собрал и организовал мигрант. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, группу обвиняют в множестве эпизодов распространения запрещенных веществ. «Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального округов РФ в составе преступного сообщества. Перед судом предстанут 29 участников криминального бизнеса, обвиняемых в совершении порядка 70 наркопреступлений в более чем двадцати регионах страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что возглавляет ОПГ — иностранец. Он занимался координацией действий всей группировки. Желая избежать наказания, он выехал из страны. Его примеру последовали и его помощники, руководители трех групп, входящих в состав преступного сообщества. Сейчас все четверо лидеров противоправной деятельности, находящиеся за пределами РФ, с целью привлечения к уголовной ответственности были объявлены в межгосударственный розыск. В поле зрения силовиков группировка угодила в апреле 2023 года. Тогда были задержаны 17 участников. У них было изъято около 50 килограммов героина, метадона и гашиша, подготовленных для сбыта. После полицейские вышли на след еще 12 активных участников криминального бизнеса. Они действовали в Москве и Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан, Пермском и Приморском краях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...