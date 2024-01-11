В Челябинске будут судить ОПГ, возглавляемую мигрантом

11 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

На скамье подсудимых оказалось 29 участников ОПГ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на скамье подсудимых окажутся 29 членов организованной преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков по всей стране. Всех их собрал и организовал мигрант. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, группу обвиняют в множестве эпизодов распространения запрещенных веществ. «Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального округов РФ в составе преступного сообщества. Перед судом предстанут 29 участников криминального бизнеса, обвиняемых в совершении порядка 70 наркопреступлений в более чем двадцати регионах страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что возглавляет ОПГ — иностранец. Он занимался координацией действий всей группировки. Желая избежать наказания, он выехал из страны. Его примеру последовали и его помощники, руководители трех групп, входящих в состав преступного сообщества. Сейчас все четверо лидеров противоправной деятельности, находящиеся за пределами РФ, с целью привлечения к уголовной ответственности были объявлены в межгосударственный розыск. В поле зрения силовиков группировка угодила в апреле 2023 года. Тогда были задержаны 17 участников. У них было изъято около 50 килограммов героина, метадона и гашиша, подготовленных для сбыта. После полицейские вышли на след еще 12 активных участников криминального бизнеса. Они действовали в Москве и Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан, Пермском и Приморском краях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске на скамье подсудимых окажутся 29 членов организованной преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков по всей стране. Всех их собрал и организовал мигрант. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, группу обвиняют в множестве эпизодов распространения запрещенных веществ. «Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ на территории Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Центрального округов РФ в составе преступного сообщества. Перед судом предстанут 29 участников криминального бизнеса, обвиняемых в совершении порядка 70 наркопреступлений в более чем двадцати регионах страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что возглавляет ОПГ — иностранец. Он занимался координацией действий всей группировки. Желая избежать наказания, он выехал из страны. Его примеру последовали и его помощники, руководители трех групп, входящих в состав преступного сообщества. Сейчас все четверо лидеров противоправной деятельности, находящиеся за пределами РФ, с целью привлечения к уголовной ответственности были объявлены в межгосударственный розыск. В поле зрения силовиков группировка угодила в апреле 2023 года. Тогда были задержаны 17 участников. У них было изъято около 50 килограммов героина, метадона и гашиша, подготовленных для сбыта. После полицейские вышли на след еще 12 активных участников криминального бизнеса. Они действовали в Москве и Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан, Пермском и Приморском краях.