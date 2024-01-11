Стали известны подробности смерти экс-замгенпрокурора Украины

«Страна.ua»: экс-замгенпрокурора Украины Колинько могла быть задушена

11 января 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Ольга Колинько ушла из жизни два месяца назад, пишет «Страна.ua» Фото: Ольга Юшкова © URA.RU В результате вскрытия тела бывшей замгенпрокурора Украины Ольги Колинько был обнаружен перелом хрящей гортани, что может указывать на возможное удушение. Об этом рассказали в украинской полиции. «По результатам вскрытия в теле Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением», — передает данные полиции украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что Ольга Колинько ушла из жизни два месяца назад, в ноябре, а ее дочь Ярослава скончалась около трех недель назад, в декабре. Тела обеих женщин были обнаружены в их соседних квартирах. Представитель Национальной полиции Елена Бережная отметила, что обе квартиры были заперты изнутри, а на телах матери и дочери не обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящий момент проводится вскрытие тела дочери. Известно, что Ольга Колинько длительное время страдала от болезней и редко выходила из дома. Ее тело было найдено случайно, когда соседи стали жаловаться на протекающий водопровод, заключили в издании. В Киеве 10 января были найдены мертвыми Ольга Колинько и ее дочь Ярослава. Сообщается, что Ольга была тяжело больна, а ее дочь заботилась о ней. На месте происшествия были заняты соответствующие службы.

В результате вскрытия тела бывшей замгенпрокурора Украины Ольги Колинько был обнаружен перелом хрящей гортани, что может указывать на возможное удушение. Об этом рассказали в украинской полиции. «По результатам вскрытия в теле Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением», — передает данные полиции украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что Ольга Колинько ушла из жизни два месяца назад, в ноябре, а ее дочь Ярослава скончалась около трех недель назад, в декабре. Тела обеих женщин были обнаружены в их соседних квартирах. Представитель Национальной полиции Елена Бережная отметила, что обе квартиры были заперты изнутри, а на телах матери и дочери не обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящий момент проводится вскрытие тела дочери. Известно, что Ольга Колинько длительное время страдала от болезней и редко выходила из дома. Ее тело было найдено случайно, когда соседи стали жаловаться на протекающий водопровод, заключили в издании. В Киеве 10 января были найдены мертвыми Ольга Колинько и ее дочь Ярослава. Сообщается, что Ольга была тяжело больна, а ее дочь заботилась о ней. На месте происшествия были заняты соответствующие службы.