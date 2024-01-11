Стали известны подробности смерти экс-замгенпрокурора Украины

«Страна.ua»: экс-замгенпрокурора Украины Колинько могла быть задушена
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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
Ольга Колинько ушла из жизни два месяца назад, пишет «Страна.ua» Фото:

В результате вскрытия тела бывшей замгенпрокурора Украины Ольги Колинько был обнаружен перелом хрящей гортани, что может указывать на возможное удушение. Об этом рассказали в украинской полиции.

«По результатам вскрытия в теле Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением», — передает данные полиции украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что Ольга Колинько ушла из жизни два месяца назад, в ноябре, а ее дочь Ярослава скончалась около трех недель назад, в декабре.

Тела обеих женщин были обнаружены в их соседних квартирах. Представитель Национальной полиции Елена Бережная отметила, что обе квартиры были заперты изнутри, а на телах матери и дочери не обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящий момент проводится вскрытие тела дочери. Известно, что Ольга Колинько длительное время страдала от болезней и редко выходила из дома. Ее тело было найдено случайно, когда соседи стали жаловаться на протекающий водопровод, заключили в издании.

В Киеве 10 января были найдены мертвыми Ольга Колинько и ее дочь Ярослава. Сообщается, что Ольга была тяжело больна, а ее дочь заботилась о ней. На месте происшествия были заняты соответствующие службы.

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В результате вскрытия тела бывшей замгенпрокурора Украины Ольги Колинько был обнаружен перелом хрящей гортани, что может указывать на возможное удушение. Об этом рассказали в украинской полиции. «По результатам вскрытия в теле Ольги Колинько был установлен перелом хрящей гортани, который мог быть вызван удушением», — передает данные полиции украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что Ольга Колинько ушла из жизни два месяца назад, в ноябре, а ее дочь Ярослава скончалась около трех недель назад, в декабре. Тела обеих женщин были обнаружены в их соседних квартирах. Представитель Национальной полиции Елена Бережная отметила, что обе квартиры были заперты изнутри, а на телах матери и дочери не обнаружено признаков насильственной смерти. В настоящий момент проводится вскрытие тела дочери. Известно, что Ольга Колинько длительное время страдала от болезней и редко выходила из дома. Ее тело было найдено случайно, когда соседи стали жаловаться на протекающий водопровод, заключили в издании. В Киеве 10 января были найдены мертвыми Ольга Колинько и ее дочь Ярослава. Сообщается, что Ольга была тяжело больна, а ее дочь заботилась о ней. На месте происшествия были заняты соответствующие службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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