11 января 2024

Сын экс-главы минпрома Пермского края кричал лозунги в поддержку Украины в баре

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День Рождения ночного клуба "Синий жук". Екатеринбург.ЛГБТ, барная стойка, вечеринка, бар, клуб
Вечеринка, где произошел инцидент, была в баре «Duty free» Фото:

Константин Церлюкевич, который является сыном бывшего министра промышленности Пермского края Владимира Церлюкевича, выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Реготделение движения «Народный фронт «За Россию» попросило разобраться в этом инциденте полицию. Письмо ОНФ адресованное начальнику краевого главка МВД Александру Щеглову опубликовал telegram-канал «СоленыУши».

«17 декабря 2023 года в баре „Duty free“ Церлюкевич К.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины. Просим дать поручение провести проверку фактов и сообщить, какие меры по данному правонарушению были приняты в отношении гражданина Церлюкевича К.В.», — сказано в письме.

Константин Церлюкевич известен как музыкант. В 2010-х годах выступал под именем Спай. URA.RU не удалось связаться с мужчиной, чтобы получить комментарий об инциденте. Его отец Владимир Церлюкевич занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Пермского края с июня 2007 года по апрель 2008 года. Ранее он работал финансовым директором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

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Константин Церлюкевич, который является сыном бывшего министра промышленности Пермского края Владимира Церлюкевича, выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Реготделение движения «Народный фронт «За Россию» попросило разобраться в этом инциденте полицию. Письмо ОНФ адресованное начальнику краевого главка МВД Александру Щеглову опубликовал telegram-канал «СоленыУши». «17 декабря 2023 года в баре „Duty free“ Церлюкевич К.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины. Просим дать поручение провести проверку фактов и сообщить, какие меры по данному правонарушению были приняты в отношении гражданина Церлюкевича К.В.», — сказано в письме. Константин Церлюкевич известен как музыкант. В 2010-х годах выступал под именем Спай. URA.RU не удалось связаться с мужчиной, чтобы получить комментарий об инциденте. Его отец Владимир Церлюкевич занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Пермского края с июня 2007 года по апрель 2008 года. Ранее он работал финансовым директором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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