Происшествия Сын экс-главы минпрома Пермского края кричал лозунги в поддержку Украины в баре 12 января 2024 в 17:12 Размер текста - 17 + Вечеринка, где произошел инцидент, была в баре «Duty free» Фото: Марина Молдавская © URA.RU Константин Церлюкевич, который является сыном бывшего министра промышленности Пермского края Владимира Церлюкевича, выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Реготделение движения «Народный фронт «За Россию» попросило разобраться в этом инциденте полицию. Письмо ОНФ адресованное начальнику краевого главка МВД Александру Щеглову опубликовал telegram-канал «СоленыУши». «17 декабря 2023 года в баре „Duty free“ Церлюкевич К.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины. Просим дать поручение провести проверку фактов и сообщить, какие меры по данному правонарушению были приняты в отношении гражданина Церлюкевича К.В.», — сказано в письме. Константин Церлюкевич известен как музыкант. В 2010-х годах выступал под именем Спай. URA.RU не удалось связаться с мужчиной, чтобы получить комментарий об инциденте. Его отец Владимир Церлюкевич занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Пермского края с июня 2007 года по апрель 2008 года. Ранее он работал финансовым директором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Константин Церлюкевич, который является сыном бывшего министра промышленности Пермского края Владимира Церлюкевича, выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Реготделение движения «Народный фронт «За Россию» попросило разобраться в этом инциденте полицию. Письмо ОНФ адресованное начальнику краевого главка МВД Александру Щеглову опубликовал telegram-канал «СоленыУши». «17 декабря 2023 года в баре „Duty free“ Церлюкевич К.В. находясь в состоянии алкогольного опьянения выкрикивал нацистские лозунги в поддержку Украины. Просим дать поручение провести проверку фактов и сообщить, какие меры по данному правонарушению были приняты в отношении гражданина Церлюкевича К.В.», — сказано в письме. Константин Церлюкевич известен как музыкант. В 2010-х годах выступал под именем Спай. URA.RU не удалось связаться с мужчиной, чтобы получить комментарий об инциденте. Его отец Владимир Церлюкевич занимал должность министра промышленности, инноваций и науки Пермского края с июня 2007 года по апрель 2008 года. Ранее он работал финансовым директором «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям