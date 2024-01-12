Появились кадры с обхода Мантуровым и Якушевым секретных заводов Екатеринбурга

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Проверка состоялась днем 12 января
Проверка состоялась днем 12 января Фото:

Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и первый замгубернатора Алексей Шмыков 12 января обошли как минимум три свердловских оборонных завода — «Уралтрансмаш», «Уральский оптико-механический завод» и «Уральский завод гражданской авиации». Кадры с проверки опубликовало свердловское правительство.

На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок…
На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок…
Фото:
…и новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург
…и новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург
Фото:
Мантуров на УОМЗ
Мантуров на УОМЗ
Фото:
Там он, Шмыков и Якушев открыли новый корпус автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства
Там он, Шмыков и Якушев открыли новый корпус автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства
Фото:
Алексей Шмыков
Алексей Шмыков
Фото:
На УЗГА Мантурову представили новый ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас)
На УЗГА Мантурову представили новый ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас)
Фото:
И УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году)
И УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году)
Фото:

Увиденным вице-премьер остался доволен. «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком», — сообщила со ссылкой на него пресс-служба правительства.

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Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и первый замгубернатора Алексей Шмыков 12 января обошли как минимум три свердловских оборонных завода — «Уралтрансмаш», «Уральский оптико-механический завод» и «Уральский завод гражданской авиации». Кадры с проверки опубликовало свердловское правительство. Увиденным вице-премьер остался доволен. «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком», — сообщила со ссылкой на него пресс-служба правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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