Появились кадры с обхода Мантуровым и Якушевым секретных заводов Екатеринбурга

Проверка состоялась днем 12 января
Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и первый замгубернатора Алексей Шмыков 12 января обошли как минимум три свердловских оборонных завода — «Уралтрансмаш», «Уральский оптико-механический завод» и «Уральский завод гражданской авиации». Кадры с проверки опубликовало свердловское правительство.
На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок…
…и новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург
Мантуров на УОМЗ
Там он, Шмыков и Якушев открыли новый корпус автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства
Алексей Шмыков
На УЗГА Мантурову представили новый ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас)
И УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году)
Увиденным вице-премьер остался доволен. «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком», — сообщила со ссылкой на него пресс-служба правительства.
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