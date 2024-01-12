Появились кадры с обхода Мантуровым и Якушевым секретных заводов Екатеринбурга

12 января 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Проверка состоялась днем 12 января Фото: пресс-служба правительства Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и первый замгубернатора Алексей Шмыков 12 января обошли как минимум три свердловских оборонных завода — «Уралтрансмаш», «Уральский оптико-механический завод» и «Уральский завод гражданской авиации». Кадры с проверки опубликовало свердловское правительство. На «Уралтрансмаше» Мантурову показали производство межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок… Фото: департамент информполитики Свердловской области …и новые двух- и трехсекционные трамваи 71-421Р «Довлатов» и 71-431Р «Достоевский», которые закупает Санкт-Петербург Фото: департамент информполитики Свердловской области Мантуров на УОМЗ Фото: департамент информполитики Свердловской области Там он, Шмыков и Якушев открыли новый корпус автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства Фото: департамент информполитики Свердловской области Алексей Шмыков Фото: департамент информполитики Свердловской области На УЗГА Мантурову представили новый ЛМС-901 «Байкал» (проходит испытания сейчас) Фото: департамент информполитики Свердловской области И УТС-800 (его начали испытывать в 2023 году) Фото: департамент информполитики Свердловской области Увиденным вице-премьер остался доволен. «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком», — сообщила со ссылкой на него пресс-служба правительства.

Зампредседателя правительства РФ-министр промышленности и торговли Денис Мантуров, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и первый замгубернатора Алексей Шмыков 12 января обошли как минимум три свердловских оборонных завода — «Уралтрансмаш», «Уральский оптико-механический завод» и «Уральский завод гражданской авиации». Кадры с проверки опубликовало свердловское правительство. Увиденным вице-премьер остался доволен. «Выполнение гособоронзаказа идет на предприятиях в соответствии с установленным графиком», — сообщила со ссылкой на него пресс-служба правительства.