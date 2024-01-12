Разработчик разрешил использовать ChatGPT в военных целях

OpenAI снял запрет на использование ChatGPT в военных целях

13 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ранее ChatGPT запрещалось использовать военизированным органам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Американская компания OpenAI удалила из ChatGPT запрет на использование нейросети в военных целях. Тем не менее разработчик по-прежнему не разрешает применять искусственный интеллект для причинения вреда себе или другим. «В новой версии правил сохранился запрет на применение нейросетей OpenAI для причинения вреда себе или другим, включая создание или использование оружия, однако пункт о недопустимости использования в армии и военном деле исчез», — передает содержание статьи The Intercept « Газета.Ru ». По словам экспертов, разработчики пошли на такой шаг ради сближения с Пентагоном. Уточняется, что до 10 января правила не позволяли применять ИИ в разработке оружия. Кроме того, нормы, описанные на сайте OpenAI вовсе запрещали использовать нейросеть министерством обороны и другими военизированными органами.

Американская компания OpenAI удалила из ChatGPT запрет на использование нейросети в военных целях. Тем не менее разработчик по-прежнему не разрешает применять искусственный интеллект для причинения вреда себе или другим. «В новой версии правил сохранился запрет на применение нейросетей OpenAI для причинения вреда себе или другим, включая создание или использование оружия, однако пункт о недопустимости использования в армии и военном деле исчез», — передает содержание статьи The Intercept «Газета.Ru». По словам экспертов, разработчики пошли на такой шаг ради сближения с Пентагоном. Уточняется, что до 10 января правила не позволяли применять ИИ в разработке оружия. Кроме того, нормы, описанные на сайте OpenAI вовсе запрещали использовать нейросеть министерством обороны и другими военизированными органами.