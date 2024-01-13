13 января 2024

Стал известен владелец «Гелендвагена», пролетевшего на красный и устроившего ДТП в Екатеринбурге. Видео

За рулем Mercedes, устроившего ДТП в Екатеринбурге, был криминальный авторитет
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , мерседес, мерседес бенц, mercedes-benz, эмблема, mercedes
Марсель Гасанов покинул место аварии, отметили очевидцы Фото:

В центре Екатеринбурга 13 января водитель Mercedes-Benz GLK-Класс проехал на красный и врезался в Kia K-5. Владельцем первого авто оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов, покинувший место ДТП. Информация об этом появилась в СМИ.

«„Гелендваген“ зарегистрирован на жену криминального авторитета Марселя Гасанова, однако обычно он ездит на этом авто сам», — пишет Е1.RU. Очевидцы аварии отметили, что за рулем внедорожника находился именно он, но место происшествия покинул. Также Гасанова еще до аварии видели в стриптиз-баре.

Гасанова задержали в Екатеринбурге 11 августа в ходе массового рейда силовиков на криминальных авторитетов и членов ОПГ. По словам источников, Марсель является связным в уральском регионе. Его судили за разбой и считали причастным к криминальным делам вора в законе Ахмеда Шалинского. Однако сам Гасанов отрицал эти обвинения и утверждал, что ведет честную жизнь.

Столкновение Mercedes-Benz GLK-Класс и Kia K-5 произошло на перекрестке улицы Тургенева и проспекта Ленина в ночь на 13 января. В Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших не оказалось. ДТП иномарок попало на камеры видеонаблюдения.

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В центре Екатеринбурга 13 января водитель Mercedes-Benz GLK-Класс проехал на красный и врезался в Kia K-5. Владельцем первого авто оказался криминальный авторитет Марсель Гасанов, покинувший место ДТП. Информация об этом появилась в СМИ. «„Гелендваген“ зарегистрирован на жену криминального авторитета Марселя Гасанова, однако обычно он ездит на этом авто сам», — пишет Е1.RU. Очевидцы аварии отметили, что за рулем внедорожника находился именно он, но место происшествия покинул. Также Гасанова еще до аварии видели в стриптиз-баре. Гасанова задержали в Екатеринбурге 11 августа в ходе массового рейда силовиков на криминальных авторитетов и членов ОПГ. По словам источников, Марсель является связным в уральском регионе. Его судили за разбой и считали причастным к криминальным делам вора в законе Ахмеда Шалинского. Однако сам Гасанов отрицал эти обвинения и утверждал, что ведет честную жизнь. Столкновение Mercedes-Benz GLK-Класс и Kia K-5 произошло на перекрестке улицы Тургенева и проспекта Ленина в ночь на 13 января. В Госавтоинспекции сообщили, что пострадавших не оказалось. ДТП иномарок попало на камеры видеонаблюдения.
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