«ПИК»: больше половины екатеринбуржцев хотят сменить жилье

16 января 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

При выборе недвижимости горожане учитывают сразу несколько критериев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Больше половины жителей Екатеринбурга хотели бы сменить жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «ПИК» — по результатам масштабного опроса в российских мегаполисах. В нем участвовали 1244 респондента. «Больше половины жителей Екатеринбурга (58%) хотели бы улучшить жилищные условия своей семьи, в основном это связано с необходимостью создания комфорта для жизни с ребенком, что отметило около трети (25%) опрошенных. 23% связывают необходимость приобретения нового жилья с возможностью получить больше свободы и независимости, а 19% хотели бы иметь пространство для осуществления своих идей», — поделились авторы исследования. Также установлено, что при выборе квартир горожане думают о возрасте дома — 39% не готовы рассматривать квартиры в старом фонде. Согласно исследованию, 26% выбирают проекты на этапе строительства, а 11% отдают предпочтение новостройкам. Молодым родителям необходимы небольшой сквер для прогулок (33%), детская площадка (28%), парковка (26%) и наличие пандусов для маломобильных граждан (22%). Меньше всего жителей Екатеринбурга волнует пешая доступность метро — это отметили только 5% опрошенных.

Больше половины жителей Екатеринбурга хотели бы сменить жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «ПИК» — по результатам масштабного опроса в российских мегаполисах. В нем участвовали 1244 респондента. «Больше половины жителей Екатеринбурга (58%) хотели бы улучшить жилищные условия своей семьи, в основном это связано с необходимостью создания комфорта для жизни с ребенком, что отметило около трети (25%) опрошенных. 23% связывают необходимость приобретения нового жилья с возможностью получить больше свободы и независимости, а 19% хотели бы иметь пространство для осуществления своих идей», — поделились авторы исследования. Также установлено, что при выборе квартир горожане думают о возрасте дома — 39% не готовы рассматривать квартиры в старом фонде. Согласно исследованию, 26% выбирают проекты на этапе строительства, а 11% отдают предпочтение новостройкам. Молодым родителям необходимы небольшой сквер для прогулок (33%), детская площадка (28%), парковка (26%) и наличие пандусов для маломобильных граждан (22%). Меньше всего жителей Екатеринбурга волнует пешая доступность метро — это отметили только 5% опрошенных.