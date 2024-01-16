«ПИК»: больше половины екатеринбуржцев хотят сменить жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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При выборе недвижимости горожане учитывают сразу несколько критериев Фото:

Больше половины жителей Екатеринбурга хотели бы сменить жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «ПИК» — по результатам масштабного опроса в российских мегаполисах. В нем участвовали 1244 респондента.

«Больше половины жителей Екатеринбурга (58%) хотели бы улучшить жилищные условия своей семьи, в основном это связано с необходимостью создания комфорта для жизни с ребенком, что отметило около трети (25%) опрошенных. 23% связывают необходимость приобретения нового жилья с возможностью получить больше свободы и независимости, а 19% хотели бы иметь пространство для осуществления своих идей», — поделились авторы исследования.

Также установлено, что при выборе квартир горожане думают о возрасте дома — 39% не готовы рассматривать квартиры в старом фонде. Согласно исследованию, 26% выбирают проекты на этапе строительства, а 11% отдают предпочтение новостройкам. Молодым родителям необходимы небольшой сквер для прогулок (33%), детская площадка (28%), парковка (26%) и наличие пандусов для маломобильных граждан (22%). Меньше всего жителей Екатеринбурга волнует пешая доступность метро — это отметили только 5% опрошенных.

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Больше половины жителей Екатеринбурга хотели бы сменить жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «ПИК» — по результатам масштабного опроса в российских мегаполисах. В нем участвовали 1244 респондента. «Больше половины жителей Екатеринбурга (58%) хотели бы улучшить жилищные условия своей семьи, в основном это связано с необходимостью создания комфорта для жизни с ребенком, что отметило около трети (25%) опрошенных. 23% связывают необходимость приобретения нового жилья с возможностью получить больше свободы и независимости, а 19% хотели бы иметь пространство для осуществления своих идей», — поделились авторы исследования. Также установлено, что при выборе квартир горожане думают о возрасте дома — 39% не готовы рассматривать квартиры в старом фонде. Согласно исследованию, 26% выбирают проекты на этапе строительства, а 11% отдают предпочтение новостройкам. Молодым родителям необходимы небольшой сквер для прогулок (33%), детская площадка (28%), парковка (26%) и наличие пандусов для маломобильных граждан (22%). Меньше всего жителей Екатеринбурга волнует пешая доступность метро — это отметили только 5% опрошенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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