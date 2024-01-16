Свердловских школьников массово проверят на наркотики

Профилактические осмотры школьников и студентов на наркотики стартовали в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Свердловские наркологи начали тестировать школьников и студентов на наркотики и алкоголь. Несовершеннолетних проверят при наличии согласия родителей, а старшеклассники и студенты заявляют о согласии самостоятельно», — говорится в сообщении ДИПа.
Профосмотры являются ежегодными и направлены на раннюю профилактику заболеваемости наркоманией среди молодежи. В 2023 году количество участников тестирования составило 235 тысяч человек. За прошлый год специалисты наркологической службы Свердловской области обследовали около 20 тысяч человек. В результате не было выявлено ни одного факта употребления наркотиков.
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