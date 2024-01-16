Комбинат Росатома в Озерске увеличит выручку до 50 миллиардов. Инфографика

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, по маяк
На ПО «Маяк» сформировали планы увеличения выручки Фото:

ПО «Маяк», входящем в структуру Росатома, в Озерске (Челябинская область) увеличит к 2030 году выручку до 50 млрд рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, разработаны меры, призванные обеспечить запланированный индикатор.

«При стабильных показателях по гособоронзаказу ключевые показатели программы действий более чем амбициозны. Доля новых продуктов к 2030 году достигнет уровня 21%, гражданской продукции — свыше 60%, выручка составит 50 млрд рублей», — заявили URA.RU на ПО «Маяк».

На предприятии подсчитали, что если оставить лишь работы по гособоронзаказу, то придется существенно сократить численность персонала: в пять — семь раз. В рамках увеличения выпуска гражданской продукции ряд мер уже предпринят. «Маяк» разработал радиофармпрепарат хлорид радия-223 для лечения онкозаболеваний. Также инженеры запустили производство газа криптон-85, который применяется в бумажном производстве.

Диверсификация производства и выпуск изотопов обеспечит дополнительно по два млрд рублей. Новые направления радиохимии добавят еще 10 млрд. За счет развития приборного и машиностроительного производства удастся получить 11 млрд. Применение компетенций в выводе из эксплуатации объектов ядерного наследия способны дать пять млрд рублей. Указанные составляющие обеспечат запланированный показатель. В настоящий момент он находится на уровне 39 млрд рублей.

Рост выручки обеспечат запланированные мероприятия
Рост выручки обеспечат запланированные мероприятия
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ПО «Маяк», входящем в структуру Росатома, в Озерске (Челябинская область) увеличит к 2030 году выручку до 50 млрд рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, разработаны меры, призванные обеспечить запланированный индикатор. «При стабильных показателях по гособоронзаказу ключевые показатели программы действий более чем амбициозны. Доля новых продуктов к 2030 году достигнет уровня 21%, гражданской продукции — свыше 60%, выручка составит 50 млрд рублей», — заявили URA.RU на ПО «Маяк». На предприятии подсчитали, что если оставить лишь работы по гособоронзаказу, то придется существенно сократить численность персонала: в пять — семь раз. В рамках увеличения выпуска гражданской продукции ряд мер уже предпринят. «Маяк» разработал радиофармпрепарат хлорид радия-223 для лечения онкозаболеваний. Также инженеры запустили производство газа криптон-85, который применяется в бумажном производстве. Диверсификация производства и выпуск изотопов обеспечит дополнительно по два млрд рублей. Новые направления радиохимии добавят еще 10 млрд. За счет развития приборного и машиностроительного производства удастся получить 11 млрд. Применение компетенций в выводе из эксплуатации объектов ядерного наследия способны дать пять млрд рублей. Указанные составляющие обеспечат запланированный показатель. В настоящий момент он находится на уровне 39 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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