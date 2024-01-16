16 января 2024

В Перми проект реконструкции казарм ВКИУ в отель согласовали в госэкспертизе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, вкиу, вид города с высоты, бизнес центр бажов
Казармы ВКИО реконструируют в отель Фото:

Девелопер по реконструкции здания ВКИУ ООО «Окулова 4» готовит документацию, чтобы выбрать генподрядчика, который реконструирует бывшие казармы в гостиницу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

«Недавно проектная документация на реконструкцию здания по ул. Окулова, 4, в гостиницу получила положительное заключение госэкспертизы. Застройщиком объекта выступает компания „Окулова 4“, учрежденная корпорацией „Туризм.РФ“ и краевой структурой „Фонд развития Пермского края“ (ФРПК)», — сообщает издание.

В четырехзвездночном отеле на 198 номеров предусмотрены фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест. Подрядчик завершил подготовительный этап, обустроил стройплощадку и вывез строительный мусор.

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Девелопер по реконструкции здания ВКИУ ООО «Окулова 4» готовит документацию, чтобы выбрать генподрядчика, который реконструирует бывшие казармы в гостиницу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». «Недавно проектная документация на реконструкцию здания по ул. Окулова, 4, в гостиницу получила положительное заключение госэкспертизы. Застройщиком объекта выступает компания „Окулова 4“, учрежденная корпорацией „Туризм.РФ“ и краевой структурой „Фонд развития Пермского края“ (ФРПК)», — сообщает издание. В четырехзвездночном отеле на 198 номеров предусмотрены фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест. Подрядчик завершил подготовительный этап, обустроил стройплощадку и вывез строительный мусор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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