В Перми проект реконструкции казарм ВКИУ в отель согласовали в госэкспертизе

Девелопер по реконструкции здания ВКИУ ООО «Окулова 4» готовит документацию, чтобы выбрать генподрядчика, который реконструирует бывшие казармы в гостиницу. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».
«Недавно проектная документация на реконструкцию здания по ул. Окулова, 4, в гостиницу получила положительное заключение госэкспертизы. Застройщиком объекта выступает компания „Окулова 4“, учрежденная корпорацией „Туризм.РФ“ и краевой структурой „Фонд развития Пермского края“ (ФРПК)», — сообщает издание.
В четырехзвездночном отеле на 198 номеров предусмотрены фитнес-центр, SPA и ресторан на 146 посадочных мест. Подрядчик завершил подготовительный этап, обустроил стройплощадку и вывез строительный мусор.
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