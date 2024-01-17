Прокуратура включилась в дело о падении лифта с пассажиркой в Екатеринбурге

17 января 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Женщина сразу же сообщила о ЧП диспетчеру Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге прокуратура начала проводить проверку по факту падения лифта на Химмаше. В нем находилась женщина. «Прокуратурой района по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура Свердловской области. Ведомству известно, что женщина планировала спуститься на первый этаж, но лифт застрял и упал. Пассажирка сообщила об этом диспетчеру, ее тут же эвакуировали. Инцидент произошел вечером 17 января на улице Косарева, 15. Лифт с женщиной сорвался с высоты седьмого этажа. Сейчас екатеринбурженка находится в нейрохирургическом отделении с травмой позвоночника.

В Екатеринбурге прокуратура начала проводить проверку по факту падения лифта на Химмаше. В нем находилась женщина. «Прокуратурой района по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура Свердловской области. Ведомству известно, что женщина планировала спуститься на первый этаж, но лифт застрял и упал. Пассажирка сообщила об этом диспетчеру, ее тут же эвакуировали. Инцидент произошел вечером 17 января на улице Косарева, 15. Лифт с женщиной сорвался с высоты седьмого этажа. Сейчас екатеринбурженка находится в нейрохирургическом отделении с травмой позвоночника.