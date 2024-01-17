Прокуратура включилась в дело о падении лифта с пассажиркой в Екатеринбурге

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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, лифт, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
Женщина сразу же сообщила о ЧП диспетчеру Фото:

В Екатеринбурге прокуратура начала проводить проверку по факту падения лифта на Химмаше. В нем находилась женщина.

«Прокуратурой района по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Ведомству известно, что женщина планировала спуститься на первый этаж, но лифт застрял и упал. Пассажирка сообщила об этом диспетчеру, ее тут же эвакуировали.

Инцидент произошел вечером 17 января на улице Косарева, 15. Лифт с женщиной сорвался с высоты седьмого этажа. Сейчас екатеринбурженка находится в нейрохирургическом отделении с травмой позвоночника.

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В Екатеринбурге прокуратура начала проводить проверку по факту падения лифта на Химмаше. В нем находилась женщина. «Прокуратурой района по результатам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура Свердловской области. Ведомству известно, что женщина планировала спуститься на первый этаж, но лифт застрял и упал. Пассажирка сообщила об этом диспетчеру, ее тут же эвакуировали. Инцидент произошел вечером 17 января на улице Косарева, 15. Лифт с женщиной сорвался с высоты седьмого этажа. Сейчас екатеринбурженка находится в нейрохирургическом отделении с травмой позвоночника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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