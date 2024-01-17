Две челябинских электрички опоздали на час из-за пожара в снегоуборочном составе

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Из-за возгорания снегоуборочного состава пригородные поезда прибыли к месту назначения позже, чем планировалось Фото:

В Челябинской области 17 января два пригородных поезда более чем на час задержались из-за загоревшегося снегоуборочного состава. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«На участке Красноселка — Еманжелинск Южно-Уральской железной дороги 17 января в 06:27 местного времени произошло возгорание в снегоуборочном составе. На место направлен пожарный поезд со станции Челябинск. В 08:15 местного времени возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, угрозы экологии нет».

Из-за ЧП были задержаны пригородные поезда №7903 Челябинск — Магнитогорск на 1 час 40 минут и №7142 Карталы — Челябинск на 1 час 5 минут. В пресс-службе ЮУЖД подчеркнули, что в вагонах пригородных поездов поддерживался комфортный для пассажиров температурный режим. Также в пресс-службе сообщили, что Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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В Челябинской области 17 января два пригородных поезда более чем на час задержались из-за загоревшегося снегоуборочного состава. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «На участке Красноселка — Еманжелинск Южно-Уральской железной дороги 17 января в 06:27 местного времени произошло возгорание в снегоуборочном составе. На место направлен пожарный поезд со станции Челябинск. В 08:15 местного времени возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, угрозы экологии нет». Из-за ЧП были задержаны пригородные поезда №7903 Челябинск — Магнитогорск на 1 час 40 минут и №7142 Карталы — Челябинск на 1 час 5 минут. В пресс-службе ЮУЖД подчеркнули, что в вагонах пригородных поездов поддерживался комфортный для пассажиров температурный режим. Также в пресс-службе сообщили, что Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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