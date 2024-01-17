Происшествия ДТП Водитель из Златоуста отправится в колонию за гибель трех человек В Сосновском суде вынесен приговор водителю, по вине которого погибли пассажиры 18 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + По вине 25-летнего водителя погибли три пассажира Фото: Илья Московец © URA.RU Сосновский райсуд (Челябинская область) признал виновным 25-летнего водителя из Златоуста по уголовному делу о гибели трех пассажиров. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Около 23 часов 50 минут 28 мая 2023 года осужденный за рулем „Лады Калины“, в салоне которой находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, выезжая на главную дорогу „Обход города Челябинска“, не уступил дорогу грузовику „Мерседес“. Лада съехала в кювет, где опрокинулась», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате две 22-летние пассажирки скончались на месте ДТП, их ровесник скончался в больнице. Еще одна девушка 20 лет получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Сосновский райсуд (Челябинская область) признал виновным 25-летнего водителя из Златоуста по уголовному делу о гибели трех пассажиров. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Около 23 часов 50 минут 28 мая 2023 года осужденный за рулем „Лады Калины“, в салоне которой находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, выезжая на главную дорогу „Обход города Челябинска“, не уступил дорогу грузовику „Мерседес“. Лада съехала в кювет, где опрокинулась», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате две 22-летние пассажирки скончались на месте ДТП, их ровесник скончался в больнице. Еще одна девушка 20 лет получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям