17 января 2024

Водитель из Златоуста отправится в колонию за гибель трех человек

В Сосновском суде вынесен приговор водителю, по вине которого погибли пассажиры
© Служба новостей «URA.RU»
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По вине 25-летнего водителя погибли три пассажира Фото:

Сосновский райсуд (Челябинская область) признал виновным 25-летнего водителя из Златоуста по уголовному делу о гибели трех пассажиров. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Около 23 часов 50 минут 28 мая 2023 года осужденный за рулем „Лады Калины“, в салоне которой находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, выезжая на главную дорогу „Обход города Челябинска“, не уступил дорогу грузовику „Мерседес“. Лада съехала в кювет, где опрокинулась», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате две 22-летние пассажирки скончались на месте ДТП, их ровесник скончался в больнице. Еще одна девушка 20 лет получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

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Сосновский райсуд (Челябинская область) признал виновным 25-летнего водителя из Златоуста по уголовному делу о гибели трех пассажиров. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Около 23 часов 50 минут 28 мая 2023 года осужденный за рулем „Лады Калины“, в салоне которой находились четверо не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, выезжая на главную дорогу „Обход города Челябинска“, не уступил дорогу грузовику „Мерседес“. Лада съехала в кювет, где опрокинулась», — уточнили в пресс-службе ведомства. В результате две 22-летние пассажирки скончались на месте ДТП, их ровесник скончался в больнице. Еще одна девушка 20 лет получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иски троих потерпевших о взыскании морального ущерба на общую сумму 2,5 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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