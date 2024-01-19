Пермяк, убивший семью в Октябрьском, хотел отправиться на СВО

19 января 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в двойном убийстве отправили в СИЗО до конца февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель деревни Ненастье, которого обвиняют в убийстве семейной пары из поселка Октябрьский, после совершения преступления планировал отправиться воевать на Украину. Об этом заявила его жена. «После Нового года он спросил стоит ли ему отправиться на СВО. Я ответила, чтобы решал сам. Когда он принял положительное решение, то я с детьми уехала к маме в Свердловскую область. Он же отправился в военкомат в Перми, но оказалось, что взял с собой не все документы и пришлось вернуться в поселок. Тогда его и арестовали», — рассказала жена подозреваемого «КП-Пермь». По ее словам, в день убийства мужчина отлучался из дома на час. Когда он вернулся, то был весь взъерошенный. На следующий день обвиняемый отправился на работу. С коллегами они встречались возле дома убитой семьи. В день, когда тела убитых были найдены пермяк купил настойку и выпивал. После обыска в доме обвиняемого были найдены остатки дипломата, который он пытался сжечь в печке. Двойное убийство было совершено в Октябрьском 23 декабря 2023 года. Преступник изрубил семейную пару топором. В это время в доме находилась 8-летняя племянница убитых. Девочку преступник трогать не стал. Он запер ее в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц следователи выясняли кто совершил жестокое преступление. В результате был задержан коллега убитого мужчины. Он признался в содеянном и сказал, что на преступление пошел из личной неприязни к мужчине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель деревни Ненастье, которого обвиняют в убийстве семейной пары из поселка Октябрьский, после совершения преступления планировал отправиться воевать на Украину. Об этом заявила его жена. «После Нового года он спросил стоит ли ему отправиться на СВО. Я ответила, чтобы решал сам. Когда он принял положительное решение, то я с детьми уехала к маме в Свердловскую область. Он же отправился в военкомат в Перми, но оказалось, что взял с собой не все документы и пришлось вернуться в поселок. Тогда его и арестовали», — рассказала жена подозреваемого «КП-Пермь». По ее словам, в день убийства мужчина отлучался из дома на час. Когда он вернулся, то был весь взъерошенный. На следующий день обвиняемый отправился на работу. С коллегами они встречались возле дома убитой семьи. В день, когда тела убитых были найдены пермяк купил настойку и выпивал. После обыска в доме обвиняемого были найдены остатки дипломата, который он пытался сжечь в печке. Двойное убийство было совершено в Октябрьском 23 декабря 2023 года. Преступник изрубил семейную пару топором. В это время в доме находилась 8-летняя племянница убитых. Девочку преступник трогать не стал. Он запер ее в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц следователи выясняли кто совершил жестокое преступление. В результате был задержан коллега убитого мужчины. Он признался в содеянном и сказал, что на преступление пошел из личной неприязни к мужчине.