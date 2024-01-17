17 января 2024

Убийцей семейной пары в страшном пермском поселке оказался коллега мужчины

ГУ МВД: убийца семьи из Октябрьского инсценировал ограбление, а улики сжег
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Задержанному скоро предъявят обвинение Фото:

Задержанный по подозрению в убийстве семейной пары из поселка Октябрьский оказался коллегой убитого мужчины. Это уже не первое жестокое преступление в поселке. Ранее там школьник сжег свою одноклассницу.

«Подозреваемым в двойном убийстве оказался коллега погибшего мужчины. Чтобы увести следствие по ложному следу, он после преступления инсценировал ограбление дома, в котором жила семейная пара. Вещи и другие улики с места преступления подозреваемый сжег», — говорится на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Пермяка задержали, когда он ехал на такси. Увидев полицейских, 31-летний мужчина представился чужим именем, чтобы избежать ответственности. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Двойное убийство было совершено 23 декабря. Зарубленного топором лесника и его жену обнаружили коллеги, после того как мужчина не вышел на работу. Во время преступления доме находилась племянница убитых. Ее преступник не стал трогать, только запер в комнате и сказал, что тетю съел медведь.

Незадолго до двойного убийства в Октябрьском скончался младенец. А летом 2023 года школьник из этого поселка сжег одноклассницу на железнодорожных путях.

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Задержанный по подозрению в убийстве семейной пары из поселка Октябрьский оказался коллегой убитого мужчины. Это уже не первое жестокое преступление в поселке. Ранее там школьник сжег свою одноклассницу. «Подозреваемым в двойном убийстве оказался коллега погибшего мужчины. Чтобы увести следствие по ложному следу, он после преступления инсценировал ограбление дома, в котором жила семейная пара. Вещи и другие улики с места преступления подозреваемый сжег», — говорится на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Пермяка задержали, когда он ехал на такси. Увидев полицейских, 31-летний мужчина представился чужим именем, чтобы избежать ответственности. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Двойное убийство было совершено 23 декабря. Зарубленного топором лесника и его жену обнаружили коллеги, после того как мужчина не вышел на работу. Во время преступления доме находилась племянница убитых. Ее преступник не стал трогать, только запер в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Незадолго до двойного убийства в Октябрьском скончался младенец. А летом 2023 года школьник из этого поселка сжег одноклассницу на железнодорожных путях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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