Пермяк, зарубивший семейную пару в Октябрьском, сделал это из неприязни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
О мотиве убийства мужчина рассказал в суде Фото:

Пермяк, который подозревается в убийстве семейной пары из Октябрьского признался, что сделал это из личной неприязни. Такое заявление он сделал в суде во время избрания ему меры пресечения.

«В Октябрьском окружном суде задержанный вину в убийстве признал. Он сообщил, что сделал это из личной неприязни к мужчине, с которым вместе работал», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого отправили в СИЗО до 24 февраля.

Известно, что 31-летний подозреваемый жил деревне Ненастье, расположенном в пяти километрах от Октябрьского. Он не судим, после службы в армии работал охранником, а затем устроился на пилораму. Со своей жертвой он вместе работал в лесу. Задержанный женат, у него двое маленьких детей. Вместе с супругой они планировали переехать в Свердловскую область. Друг подозреваемого признался, что никогда бы не подумал, что он может совершить двойное убийство.

Жестокое убийство семейной пары в Октябрьском произошло 23 декабря. Преступник набросился с топором на мужчину на крыльце дома, а женщину зарубил возле бани. В этот момент в гостях у убитых была их 8-летняя племянница. Убийца запер девочку в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц ему удавалось ходить безнаказанным. Правоохранители задержали подозреваемого 17 января, когда он ехал в такси.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяк, который подозревается в убийстве семейной пары из Октябрьского признался, что сделал это из личной неприязни. Такое заявление он сделал в суде во время избрания ему меры пресечения. «В Октябрьском окружном суде задержанный вину в убийстве признал. Он сообщил, что сделал это из личной неприязни к мужчине, с которым вместе работал», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого отправили в СИЗО до 24 февраля. Известно, что 31-летний подозреваемый жил деревне Ненастье, расположенном в пяти километрах от Октябрьского. Он не судим, после службы в армии работал охранником, а затем устроился на пилораму. Со своей жертвой он вместе работал в лесу. Задержанный женат, у него двое маленьких детей. Вместе с супругой они планировали переехать в Свердловскую область. Друг подозреваемого признался, что никогда бы не подумал, что он может совершить двойное убийство. Жестокое убийство семейной пары в Октябрьском произошло 23 декабря. Преступник набросился с топором на мужчину на крыльце дома, а женщину зарубил возле бани. В этот момент в гостях у убитых была их 8-летняя племянница. Убийца запер девочку в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц ему удавалось ходить безнаказанным. Правоохранители задержали подозреваемого 17 января, когда он ехал в такси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...