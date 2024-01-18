Пермяк, зарубивший семейную пару в Октябрьском, сделал это из неприязни

Пермяк, который подозревается в убийстве семейной пары из Октябрьского признался, что сделал это из личной неприязни. Такое заявление он сделал в суде во время избрания ему меры пресечения.
«В Октябрьском окружном суде задержанный вину в убийстве признал. Он сообщил, что сделал это из личной неприязни к мужчине, с которым вместе работал», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого отправили в СИЗО до 24 февраля.
Известно, что 31-летний подозреваемый жил деревне Ненастье, расположенном в пяти километрах от Октябрьского. Он не судим, после службы в армии работал охранником, а затем устроился на пилораму. Со своей жертвой он вместе работал в лесу. Задержанный женат, у него двое маленьких детей. Вместе с супругой они планировали переехать в Свердловскую область. Друг подозреваемого признался, что никогда бы не подумал, что он может совершить двойное убийство.
Жестокое убийство семейной пары в Октябрьском произошло 23 декабря. Преступник набросился с топором на мужчину на крыльце дома, а женщину зарубил возле бани. В этот момент в гостях у убитых была их 8-летняя племянница. Убийца запер девочку в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц ему удавалось ходить безнаказанным. Правоохранители задержали подозреваемого 17 января, когда он ехал в такси.
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