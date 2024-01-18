Пермяк, зарубивший семейную пару в Октябрьском, сделал это из неприязни

18 января 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

О мотиве убийства мужчина рассказал в суде Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермяк, который подозревается в убийстве семейной пары из Октябрьского признался, что сделал это из личной неприязни. Такое заявление он сделал в суде во время избрания ему меры пресечения. «В Октябрьском окружном суде задержанный вину в убийстве признал. Он сообщил, что сделал это из личной неприязни к мужчине, с которым вместе работал», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого отправили в СИЗО до 24 февраля. Известно, что 31-летний подозреваемый жил деревне Ненастье, расположенном в пяти километрах от Октябрьского. Он не судим, после службы в армии работал охранником, а затем устроился на пилораму. Со своей жертвой он вместе работал в лесу. Задержанный женат, у него двое маленьких детей. Вместе с супругой они планировали переехать в Свердловскую область. Друг подозреваемого признался, что никогда бы не подумал, что он может совершить двойное убийство. Жестокое убийство семейной пары в Октябрьском произошло 23 декабря. Преступник набросился с топором на мужчину на крыльце дома, а женщину зарубил возле бани. В этот момент в гостях у убитых была их 8-летняя племянница. Убийца запер девочку в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц ему удавалось ходить безнаказанным. Правоохранители задержали подозреваемого 17 января, когда он ехал в такси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк, который подозревается в убийстве семейной пары из Октябрьского признался, что сделал это из личной неприязни. Такое заявление он сделал в суде во время избрания ему меры пресечения. «В Октябрьском окружном суде задержанный вину в убийстве признал. Он сообщил, что сделал это из личной неприязни к мужчине, с которым вместе работал», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого отправили в СИЗО до 24 февраля. Известно, что 31-летний подозреваемый жил деревне Ненастье, расположенном в пяти километрах от Октябрьского. Он не судим, после службы в армии работал охранником, а затем устроился на пилораму. Со своей жертвой он вместе работал в лесу. Задержанный женат, у него двое маленьких детей. Вместе с супругой они планировали переехать в Свердловскую область. Друг подозреваемого признался, что никогда бы не подумал, что он может совершить двойное убийство. Жестокое убийство семейной пары в Октябрьском произошло 23 декабря. Преступник набросился с топором на мужчину на крыльце дома, а женщину зарубил возле бани. В этот момент в гостях у убитых была их 8-летняя племянница. Убийца запер девочку в комнате и сказал, что тетю съел медведь. Почти месяц ему удавалось ходить безнаказанным. Правоохранители задержали подозреваемого 17 января, когда он ехал в такси.