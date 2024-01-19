Рейс из Москвы развернули обратно в столицу из-за непогоды в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, S7
Самолет до Перми развернули обратно в Москву Фото:

Рейс авиакомпании S7 1157 развернули в воздухе и направили обратно в аэропорт Домодедово из-за непогоды и скользкой полосы в Большом Савино. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе авиакомпании.

«На данный момент данные есть только о том, что рейс возвращается в Москву. Вылет в Пермь у него назначен на 20:20 по местному времени, но если снегопад не утихнет, то он не полетит. Решение принимает центр управления полетами и экипаж», — сообщил оператор горячей линии авиакомпании.

URA.RU сообщало о закрытии пермского аэропорта. Сейчас Большое Савино работает в штатном режиме.

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Рейс авиакомпании S7 1157 развернули в воздухе и направили обратно в аэропорт Домодедово из-за непогоды и скользкой полосы в Большом Савино. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе авиакомпании. «На данный момент данные есть только о том, что рейс возвращается в Москву. Вылет в Пермь у него назначен на 20:20 по местному времени, но если снегопад не утихнет, то он не полетит. Решение принимает центр управления полетами и экипаж», — сообщил оператор горячей линии авиакомпании. URA.RU сообщало о закрытии пермского аэропорта. Сейчас Большое Савино работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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