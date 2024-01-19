Рейс из Москвы развернули обратно в столицу из-за непогоды в Перми

Самолет до Перми развернули обратно в Москву
Рейс авиакомпании S7 1157 развернули в воздухе и направили обратно в аэропорт Домодедово из-за непогоды и скользкой полосы в Большом Савино. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в справочной службе авиакомпании.
«На данный момент данные есть только о том, что рейс возвращается в Москву. Вылет в Пермь у него назначен на 20:20 по местному времени, но если снегопад не утихнет, то он не полетит. Решение принимает центр управления полетами и экипаж», — сообщил оператор горячей линии авиакомпании.
URA.RU сообщало о закрытии пермского аэропорта. Сейчас Большое Савино работает в штатном режиме.
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