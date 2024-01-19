Пожилой челябинец стал жертвой грабителя у себя дома

В Челябинске парень ударил пожилого мужчину по голове кастетом и украл у него 70 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме пострадавшего, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Злоумышленник ударил пенсионера по голове кастетом, заставил открыть сейф, откуда забрал 70 тысяч рублей, после чего скрылся. <…> Пенсионер обратился с заявлением о хищении», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Со слов 85-летнего потерпевшего, к нему пришла помогающая по дому женщина. Вместе с ней был друг, который вел себя агрессивно. Между мужчинами завязался словесный конфликт, после злоумышленник ударил пенсионера кастетом, украл деньги и скрылся.
Нападавшим оказался 28-летний ранее судимый местный житель. К моменту задержания, деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ («Разбой»). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения избирается, уточнили в пресс-службе полицейского главка.
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