19 января 2024

Пожилой челябинец стал жертвой грабителя у себя дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с дедушкой-швеей, который шьет шопперы. Екатеринбург, власов николай
К потерпевшему пришла женщина, помогающая по дому, и ее знакомый Фото:

В Челябинске парень ударил пожилого мужчину по голове кастетом и украл у него 70 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме пострадавшего, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Злоумышленник ударил пенсионера по голове кастетом, заставил открыть сейф, откуда забрал 70 тысяч рублей, после чего скрылся. <…> Пенсионер обратился с заявлением о хищении», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Со слов 85-летнего потерпевшего, к нему пришла помогающая по дому женщина. Вместе с ней был друг, который вел себя агрессивно. Между мужчинами завязался словесный конфликт, после злоумышленник ударил пенсионера кастетом, украл деньги и скрылся.

Нападавшим оказался 28-летний ранее судимый местный житель. К моменту задержания, деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ («Разбой»). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения избирается, уточнили в пресс-службе полицейского главка.

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В Челябинске парень ударил пожилого мужчину по голове кастетом и украл у него 70 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме пострадавшего, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Злоумышленник ударил пенсионера по голове кастетом, заставил открыть сейф, откуда забрал 70 тысяч рублей, после чего скрылся. <…> Пенсионер обратился с заявлением о хищении», — сообщает пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Со слов 85-летнего потерпевшего, к нему пришла помогающая по дому женщина. Вместе с ней был друг, который вел себя агрессивно. Между мужчинами завязался словесный конфликт, после злоумышленник ударил пенсионера кастетом, украл деньги и скрылся. Нападавшим оказался 28-летний ранее судимый местный житель. К моменту задержания, деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ («Разбой»). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Мера пресечения избирается, уточнили в пресс-службе полицейского главка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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