«РВ»: раненый боец, умирая, прочитал стихотворение о России

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, автомат, военные, ополченцы, днр, народная милиция, мобилизованные
Думая, что умирает, боец попрощался на видео и прочитал стихи о России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Осколок снаряда попал в ногу военнослужащему из Магнитогорска Константину Головину, он перевязал ее жгутом и ждал помощи. Думая, что умирает, боец на видео прочитал стихи Игоря Талькова о России.

«И расцветешь на зависть всем врагам. Несчастная, Великая Россия!» — сказал Головин в видео, его опубликовали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военнослужащему удалось выжить, на данный момент он находится в госпитале.

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Осколок снаряда попал в ногу военнослужащему из Магнитогорска Константину Головину, он перевязал ее жгутом и ждал помощи. Думая, что умирает, боец на видео прочитал стихи Игоря Талькова о России. «И расцветешь на зависть всем врагам. Несчастная, Великая Россия!» — сказал Головин в видео, его опубликовали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военнослужащему удалось выжить, на данный момент он находится в госпитале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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