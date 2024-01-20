«РВ»: раненый боец, умирая, прочитал стихотворение о России

Думая, что умирает, боец попрощался на видео и прочитал стихи о России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Осколок снаряда попал в ногу военнослужащему из Магнитогорска Константину Головину, он перевязал ее жгутом и ждал помощи. Думая, что умирает, боец на видео прочитал стихи Игоря Талькова о России.
«И расцветешь на зависть всем врагам. Несчастная, Великая Россия!» — сказал Головин в видео, его опубликовали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военнослужащему удалось выжить, на данный момент он находится в госпитале.
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