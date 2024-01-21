Бизнесмен на Maybach объяснил, зачем выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге

Водитель Maybach заявил, что торопился на работу, потому решил срезать путь и выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге. По одной из версий, за рулем мог находиться Роман Жданов — руководитель одного из ведущих подрядчиков городской мэрии — компании «Уралдортехнологии».
«Инспекторами установлено, что за рулем иномарки находился 35-летний местный житель, со стажем управления транспортными средствами 17 лет, к административной ответственности привлекался два раза. Водитель пояснил, что торопился на работу, в связи с этим он решил объехать затор по трамвайным путям», — сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. Мужчине выписали штраф в 1500 рублей и провели с ним профилактическую беседу.
О том, что за рулем иномарки, возможно, был Жданов, 18 января сообщило издание Е1.RU. В тот же день водителя призвали явиться в ГИБДД.
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