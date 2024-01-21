21 января 2024

Бизнесмен на Maybach объяснил, зачем выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге

В Екатеринбурге бизнесмена на Maybach оштрафовали за езду по трамвайным путям
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение по Макаровскому мосту. Екатеринбург, макаровский мост, ночь, трамвайные пути, автомобили, ночное время, вечер
По словам водителя, он сильно опаздывал на работу, поэтому поехал по рельсам Фото:

Водитель Maybach заявил, что торопился на работу, потому решил срезать путь и выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге. По одной из версий, за рулем мог находиться Роман Жданов — руководитель одного из ведущих подрядчиков городской мэрии — компании «Уралдортехнологии».

«Инспекторами установлено, что за рулем иномарки находился 35-летний местный житель, со стажем управления транспортными средствами 17 лет, к административной ответственности привлекался два раза. Водитель пояснил, что торопился на работу, в связи с этим он решил объехать затор по трамвайным путям», — сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. Мужчине выписали штраф в 1500 рублей и провели с ним профилактическую беседу.

О том, что за рулем иномарки, возможно, был Жданов, 18 января сообщило издание Е1.RU. В тот же день водителя призвали явиться в ГИБДД.

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Водитель Maybach заявил, что торопился на работу, потому решил срезать путь и выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге. По одной из версий, за рулем мог находиться Роман Жданов — руководитель одного из ведущих подрядчиков городской мэрии — компании «Уралдортехнологии». «Инспекторами установлено, что за рулем иномарки находился 35-летний местный житель, со стажем управления транспортными средствами 17 лет, к административной ответственности привлекался два раза. Водитель пояснил, что торопился на работу, в связи с этим он решил объехать затор по трамвайным путям», — сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу. Мужчине выписали штраф в 1500 рублей и провели с ним профилактическую беседу. О том, что за рулем иномарки, возможно, был Жданов, 18 января сообщило издание Е1.RU. В тот же день водителя призвали явиться в ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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