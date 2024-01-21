21 января 2024

В Чусовом простились с двумя штурмовиками, погибшими на СВО

Сослуживцы Игорь Исаев и Игорь Яшкин из Чусового погибли на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти героев. Курган, акция памяти, гвоздики, день памяти
Похороны бойцов прошли 21 января Фото:

В городе Чусовой Пермского края простились с двумя земляками — бойцами российской армии, погибшими на спецоперации. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

«Простились сразу с двумя нашими земляками. С Исаевым Игорем Вениаминовичем 27 декабря 1964 года рождения и с Якшиным Игорем Владимировичем 27 июня 1988 года рождения», — рассказал Белов в соцсети «ВКонтакте».

Игорь Исаев по контракту служил гранатометчиком, а Игорь Яшкин стрелком. На СВО земляки были вместе — в одной штурмовой роте. Исаев погиб 28 ноября, а Яшкин на следующий день.

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В городе Чусовой Пермского края простились с двумя земляками — бойцами российской армии, погибшими на спецоперации. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов. «Простились сразу с двумя нашими земляками. С Исаевым Игорем Вениаминовичем 27 декабря 1964 года рождения и с Якшиным Игорем Владимировичем 27 июня 1988 года рождения», — рассказал Белов в соцсети «ВКонтакте». Игорь Исаев по контракту служил гранатометчиком, а Игорь Яшкин стрелком. На СВО земляки были вместе — в одной штурмовой роте. Исаев погиб 28 ноября, а Яшкин на следующий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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