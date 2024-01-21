В Чусовом простились с двумя штурмовиками, погибшими на СВО

Похороны бойцов прошли 21 января
В городе Чусовой Пермского края простились с двумя земляками — бойцами российской армии, погибшими на спецоперации. Об этом сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.
«Простились сразу с двумя нашими земляками. С Исаевым Игорем Вениаминовичем 27 декабря 1964 года рождения и с Якшиным Игорем Владимировичем 27 июня 1988 года рождения», — рассказал Белов в соцсети «ВКонтакте».
Игорь Исаев по контракту служил гранатометчиком, а Игорь Яшкин стрелком. На СВО земляки были вместе — в одной штурмовой роте. Исаев погиб 28 ноября, а Яшкин на следующий день.
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