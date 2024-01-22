За внутреннюю политику Кунгура будет отвечать несостоявшийся мэр

Василий Толстой назначен замглавы Кунгурского округа по внутренней политике
© Служба новостей «URA.RU»
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Чиновник вернулся в мэрию через восемь лет Фото:

В администрацию Кунгурского муниципального округа вернулся Василий Толстой, который в 2015 году был исполняющим обязанности главы города и претендовал на пост мэра. О назначении сообщили в пресс-службе округа.

«На аппаратном совещании глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов представил нового зама. Заместителем главы по внутренней политике и общественной безопасности (руководителем аппарата) стал Василий Толстой», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте».

Летом 2015 года Василия Толстого назначили и. о. главы Кунгура после ухода с поста Романа Кокшарова. Толстой был готов занять пост главы города на постоянной основе, но снял свою кандидатуру с конкурса. Как сообщалось, он сделал это по настоянию краевых властей. Позже Толстой возглавил Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, но проработал там менее года.

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В администрацию Кунгурского муниципального округа вернулся Василий Толстой, который в 2015 году был исполняющим обязанности главы города и претендовал на пост мэра. О назначении сообщили в пресс-службе округа. «На аппаратном совещании глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов представил нового зама. Заместителем главы по внутренней политике и общественной безопасности (руководителем аппарата) стал Василий Толстой», — сообщается на странице округа в соцсети «ВКонтакте». Летом 2015 года Василия Толстого назначили и. о. главы Кунгура после ухода с поста Романа Кокшарова. Толстой был готов занять пост главы города на постоянной основе, но снял свою кандидатуру с конкурса. Как сообщалось, он сделал это по настоянию краевых властей. Позже Толстой возглавил Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, но проработал там менее года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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