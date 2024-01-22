22 января 2024

Пермский медвуз предлагает абитуриентам сэкономить 120 тысяч рублей в год

В Перми медицинский университет впервые будет бесплатно обучать психологов
© Служба новостей «URA.RU»
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Платить за обучение больше не обязательно Фото:

Пермский медицинский университет (ПГМУ) в 2024 году примет на бесплатное обучение будущих клинических психологов. Ранее эту специальность в вузе получали только на платной основе — за 120 тысяч рублей в год.

«В 2024 году в ПГМУ впервые появилось 10 бюджетных мест по специальности „Клиническая психология“. Также дополнительные бюджетные места появились на специальности „Педиатрия“», — рассказали URA.RU в вузе. Всего в медуниверситете в 2024 году будет открыто 510 бюджетных мест для поступления. На сайте вуза указано, что стоимость обучения на клинического психолога в 2023-24 учебном году составляет 120 тысяч рублей.

Как рассказывало URA.RU, в 2023 году ПГМУ снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов. После окончания основной приемной кампании в вузе в прошлом году оставались места на бесплатное обучение. Также в университете осталась вакантной почти треть мест для обучения медиков по целевому набору минздрава.

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Пермский медицинский университет (ПГМУ) в 2024 году примет на бесплатное обучение будущих клинических психологов. Ранее эту специальность в вузе получали только на платной основе — за 120 тысяч рублей в год. «В 2024 году в ПГМУ впервые появилось 10 бюджетных мест по специальности „Клиническая психология“. Также дополнительные бюджетные места появились на специальности „Педиатрия“», — рассказали URA.RU в вузе. Всего в медуниверситете в 2024 году будет открыто 510 бюджетных мест для поступления. На сайте вуза указано, что стоимость обучения на клинического психолога в 2023-24 учебном году составляет 120 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, в 2023 году ПГМУ снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов. После окончания основной приемной кампании в вузе в прошлом году оставались места на бесплатное обучение. Также в университете осталась вакантной почти треть мест для обучения медиков по целевому набору минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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