Пермский медвуз предлагает абитуриентам сэкономить 120 тысяч рублей в год

В Перми медицинский университет впервые будет бесплатно обучать психологов

23 января 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Платить за обучение больше не обязательно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский медицинский университет (ПГМУ) в 2024 году примет на бесплатное обучение будущих клинических психологов. Ранее эту специальность в вузе получали только на платной основе — за 120 тысяч рублей в год. «В 2024 году в ПГМУ впервые появилось 10 бюджетных мест по специальности „Клиническая психология“. Также дополнительные бюджетные места появились на специальности „Педиатрия“», — рассказали URA.RU в вузе. Всего в медуниверситете в 2024 году будет открыто 510 бюджетных мест для поступления. На сайте вуза указано, что стоимость обучения на клинического психолога в 2023-24 учебном году составляет 120 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, в 2023 году ПГМУ снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов. После окончания основной приемной кампании в вузе в прошлом году оставались места на бесплатное обучение. Также в университете осталась вакантной почти треть мест для обучения медиков по целевому набору минздрава.

Пермский медицинский университет (ПГМУ) в 2024 году примет на бесплатное обучение будущих клинических психологов. Ранее эту специальность в вузе получали только на платной основе — за 120 тысяч рублей в год. «В 2024 году в ПГМУ впервые появилось 10 бюджетных мест по специальности „Клиническая психология“. Также дополнительные бюджетные места появились на специальности „Педиатрия“», — рассказали URA.RU в вузе. Всего в медуниверситете в 2024 году будет открыто 510 бюджетных мест для поступления. На сайте вуза указано, что стоимость обучения на клинического психолога в 2023-24 учебном году составляет 120 тысяч рублей. Как рассказывало URA.RU, в 2023 году ПГМУ снизил пороговое число баллов ЕГЭ для абитуриентов. После окончания основной приемной кампании в вузе в прошлом году оставались места на бесплатное обучение. Также в университете осталась вакантной почти треть мест для обучения медиков по целевому набору минздрава.